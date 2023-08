Surrender The Crown: neues Album am 29.9.2023

Am 29 September 2023, veröffentlicht die Saabrücker Hard Rock Band, Surrender The Crown ihr viertes Studio Album IV – The Healing. Gleichzeitig ist es eine Premiere. Denn nach drei erfolgreich veröffentlichten Alben in Eigenregie, nun die erste gemeinsame strategische Allianz mit einem Label als Partner. F.A.M.E. Artist Recordings GmbH ist das neue Zuhause der Band und gemeinsam strebt man der Vision etwas von Bedeutung zu schaffen entgegen um somit die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen. Surrender The Crown geben uns einen ersten Eindruck in ihr Elf-Track-Longplayer, der im Herbst diesen Jahres erscheinen wird.

Songs wie Bring The Rain oder Better Man sind in verschiedenen Rock- und Metal-Playlisten auf Spotify, neben Titeln von Künstlern wie Our Last Night zu finden. Genauso wie sie sich von der Musik ihrer Lieblingskünstler – Alter Bridge, Disturbed oder In Flames, um nur einige zu nennen – inspirieren ließen, wollen sie auch ihr eigenes Publikum auf die gleiche Weise begeistern. Die Philosophie der Band besagt, dass es in der Musik im Wesentlichen darum gehen sollte, sich gestärkt, ermutigt und inspiriert zu fühlen. Daher scheint es nur logisch, dass das Songwriting von STC die Energie schwerer Riffs mit der Schönheit eindringlicher Melodien und einer positiven Lebenseinstellung verbindet.

„Verletzungen, Enttäuschungen, Verluste – es gibt immer wieder Dinge im Leben, die Heilung brauchen. Doch so sehr all das anfänglich schmerzt und so traurig es auch ist, oft führen genau diese Situationen zu persönlichen Weiterentwicklungen und lebensverändernden Einsichten, auch wenn man sich im Vorfeld wohl immer einen anderen Ausgang gewünscht hätte.“

Musikalisch hat die Band ihr Spektrum noch einmal erweitert, schraubt mit Nummern wie dem Stampfer Bad Light den Härtegrad in bisher unbekannte Höhen, gleicht aber genau das mit Balladen wie Over The Drama wieder aus – und dazwischen liegt ganz viel Groove und tonnenschweres Riffing, zu verorten zwischen amerikanischem Stadionrock und skandinavischen Melo-Death-Anleihen.

Am 30.09. präsentiert Surrender The Crown ihren Neuling das erste Mal live im Rahmen eines Release-Konzertes im Studio 30 in Saarbrücken.

Die Band ist zudem mit Nazareth auf Tour zu erleben:

04.12.2023 Nazareth Rock Solid 2023 DE, Ingolstadt, Eventhalle Westpark

05.12.2023 Nazareth Rock Solid 2023 DE, Bochum, Zeche

07.12.2023 Nazareth Rock Solid 2023 DE, Braunschweig, Westand

08.12.2023 Nazareth Rock Solid 2023 DE, Hamburg-Harburg, Downtown-Rieckhof

09.12.2023 Nazareth Rock Solid 2023 DE, Hanerau-Hademarschen, Hademarscher Hof

11.12.2023 Nazareth Rock Solid 2023 DE, Berlin, Kesselhaus