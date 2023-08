Bang On Festival: kündigt Line-Up an

Bang On ist ein in Berlin ansässiges Festival, das sich der Vielfalt und der lokalen Musikszene widmet. Seit 2016 haben die inklusiven Veranstaltungen von Bang On fast 100 lokale und aufstrebende Musikacts beherbergt, wobei viele Gruppen und Künstler ihre ersten Live-Auftritte hatten. Mit jedem Festival verfolgt Bang On das Ziel, einen sicheren musikalischen Raum zu schaffen, der für alle zugänglich, erschwinglich und einladend ist.

Das Bang On 2023 findet am 09. und 10. September 2023 im ausland in Berlin mit verschiedenen Indie-, Post-Punk-, Pop-, Experimental- und anderen Musikern statt.

Die Tür wird am Samstag um 17 Uhr geöffnet und es werden Aigo, Baby Smith, Agat, Güner Künier, Irnini Mons, PDOA, DJ Prozecca auftreten.

Am Sonntag öffnet das Festival bereits um 15 Uhr und präsentiert dieses Line-Up: Any Other, Liæn , Erica Freas, Care Bender, Sophia Kennedy, Wooly Aziz, Isoscope

Eine Playliste auf Spotify, um in die Bands reinzuhören, gibt es: hier

Tickets:

Wochenendtickets: 22,50 Euro

Tagestickets: 13,50 Euro

https://goout.net/en/bang-on-fest-4/sziouew/

Facebook-Event: hier

Unterstützt von der MusicBoard Berlin GmbH.

Line-Up:

Agat // Aigo // Any Other // Baby Smith // Care Bender // Dj Prozecca // Erica Freas // Güner Künier // Irnini Mons // Isoscope // Liæn // Pdoa // Sophia Kennedy // Wooly Aziz

Bang On online:

https://www.facebook.com/Bangonberlin

https://www.instagram.com/bangonberlin/