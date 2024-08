Judge & Jury: veröffentlichen die neue Single „The Urge“ feat. Tyler Connolly von Theory Of A Deadman

Judge & Jury, das vom Multi-Platin-Plattenproduzenten Howard Benson und dem Schlagzeuger von Three Days Grace, Neil Sanderson, gegründete Künstlerteam, ist mit einer weiteren großartigen Single namens The Urge zurück! Bei dem Song, bei dem Tyler Connolly von Theory Of A Deadman Gesang und Gitarre übernimmt, sind Neil Sanderson am Schlagzeug und Gesang und Howard Benson am Synthesizer zu sehen.

Das Lied zeigt emotionale Melodien und meisterhaftes Songwriting, wie man es nur von erfahrenen Musikern wie Benson und Sanderson erwarten kann!

Zum Text erklärte Neil Sanderson: „The Urge ist ein treibendes Lied darüber, wie man von der einen Sache angezogen wird, der man nicht widerstehen kann.“

Judge & Jury

Judge & Jury ist ein Künstler-/Produktionsteam, das von dem mehrfach mit Platin ausgezeichneten Plattenproduzenten Howard Benson und Neil Sanderson von Three Days Grace gegründet wurde. Howard und Neil begannen ihre kreative Zusammenarbeit, als Howard One-X mit Three Days Grace produzierte – sein erstes von mehreren Alben mit der Band. Durch die Kombination von Howards Produktion und Neils Songwriting haben sie jetzt die meisten Nummer-1-Hits im Mainstream-Rockradio aller Zeiten.

