Das Interview mit Yang Haitao von Laang zum aktuellen Album Xinteng 心疼 (Deutsche Version)

Artist: Laang

Herkunft: Taiwan

Genre: Atmospheric Black Metal / Extreme Metal

Label: Talheim Records

Link: https://www.facebook.com/LaangOfficial

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – 楊海濤 (Yang Haitao)

Bass – Willy Krieg Tai

Schlagzeug – Li Wanling

Time For Metal /René W.:

Hallo Yang Haitao, ich freue mich, dich passend zum aktuellen Release Xinteng 心疼 in ein kleines Interview verwickeln zu können.

Laang / Yang Haitao:

Selbstverständlich danke ich dir auch vorab für das Gespräch!

Time For Metal /René W.:

Durch eine Nahtoderfahrung hattest du schwere schicksalhafte Monate erlebt und deine jetzige Formation Laang gegründet. Was genau ist passiert, kannst du uns deine Nahtoderfahrung etwas erläutern und wie kam es im Anschluss zur Gründung deiner Formation?

Laang / Yang Haitao:

Ich wurde angeschossen und war über eine Minute lang klinisch tot. Ich möchte die Geschichte nicht noch einmal in allen Einzelheiten durchleben, weil sie mir Angst macht. Kurz zusammengefasst: Ich kehrte eines Abends zu meinem Auto auf einem Parkplatz zurück, und es standen zwei Personen daneben. Aufgrund meiner Verletzung und des Stresses erinnere ich mich nicht mehr an viele Einzelheiten, aber ich weiß noch, dass eine der beiden Personen auf mich zuging, und dann lag ich auf dem Boden und konnte mich nicht mehr bewegen. Und mir war kalt. Es war ein Gefühl der absoluten Benommenheit. Als ich im Krankenhaus aufwachte, wurde mir gesagt, dass eine Kugel meinen Schädel an der oberen rechten Seite getroffen und ihn zertrümmert und einige innere Verletzungen verursacht hatte. Es war ein unglaubliches Glück, dass ich noch am Leben bin. Während dieser Zeit, in der ich nicht bei Bewusstsein war, hörte mein Herz eine Zeit lang auf zu schlagen, und ich war klinisch tot. Während ich im Koma lag, hatte ich eine Erfahrung, die schwer zu beschreiben ist, aber am besten als ein überwältigendes Gefühl von Angst, Leere und Isolation beschrieben werden kann. Es war, als ob ich mich in einem unendlich großen und offenen Ozean befände und völlig isoliert dahintriebe. Aber trotz dieses Gefühls der Isolation gab es diese schleichende Angst, als würde ich beobachtet oder von etwas mit bösartigen Absichten verfolgt werden. Es war beängstigend.

Ich schuf Laang als eine Art der Bewältigung dieses Traumas und der Genesung, als eine Form der Externalisierung und Rationalisierung meiner Gefühle. Als ich mit Laang anfing, wollte ich diese Erfahrung in den Mittelpunkt der Band stellen, aber ich merkte schnell, dass ich mich nicht so wohl dabei fühlte, über meine Erfahrung im Detail zu sprechen. Es wurde schnell zu einer Art Darstellung, zu der die Leute entweder immer wieder schwierige oder unsensible Fragen stellten oder meine Erfahrung einfach komplett abwerteten. Das war emotional sehr schwierig für mich, da ich Laang als eine Möglichkeit zur Bewältigung dieses Traumas sah. Aus diesem Grund habe ich in den letzten Jahren absichtlich vage über die Details meiner Erfahrung gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, dass die emotionale Verletzlichkeit, die ich teilte, nicht von allen respektiert wurde.

Time For Metal /René W.:

Taiwan ist für Metalheads in Deutschland nicht mehr zwingend ein grauer Fleck in der Landkarte, wie sieht jedoch die Szene neben Chthonic aus? Gibt es Konzerte und wie groß ist die Szene außerhalb des Metals mit traditionellen Einflüssen?

Laang / Yang Haitao:

Chthonic sind natürlich eine große Nummer in Taiwan, sie spielen auf großen Festivals und treten sogar bei der Rede des Premierministers in Kaohsiung auf! Neben Chthonic gibt es mehrere Metalbands und einige Plattenlabels. Die Metalszene ist definitiv nicht so groß wie in vielen europäischen Ländern, aber Bands wie Bloody Tyrant, Burning Island und Efflore können ein sehr großes Publikum anziehen. Es gibt viele Auftritte und eine überschaubare Community, die jeden Metal-Auftritt in der Stadt zu besuchen scheint. Ich denke, das Hauptproblem für Bands in Taiwan und anderen asiatischen Regionen ist die Schwierigkeit, außerhalb ihrer Region gehört oder sogar ernstgenommen zu werden.



Time For Metal /René W.:

Xinteng 心疼 ist das nunmehr zweite Album aus euren Händen und löst das Debüt Haiyang 荒 ab. Wie habt ihr eure Kunst weiter geformt? Was wurde vom ersten Silberling eins zu eins übernommen und welche Erfahrungen konntet ihr vom ersten Output einbringen, um die neue Scheibe noch stärker zu machen?

Laang / Yang Haitao:

Ich denke, die Herangehensweise an die Musik ist in gewisser Weise ähnlich geblieben, wobei ich versuche, ein gewisses Maß an Kontrast zwischen Dissonanz und Melodie beizubehalten. Normalerweise versuche ich, eine melancholische Melodie mit einer stark dissonanten und atonalen Rhythmusfolge zu schreiben, oder das Gegenteil, um ein Gleichgewicht zwischen Aggression und Eingängigkeit zu wahren. Ich möchte die Emotionen, die ich empfinde, genau wiedergeben, aber ich möchte natürlich auch, dass die Leute die Musik gerne hören!

Der Hauptunterschied zwischen unserem ersten Album Haiyang und unserem neuen Album Xinteng ist die Thematik, mit der wir uns beschäftigen. Bei unserem ersten Album ging es ausschließlich um die Schilderung meiner Erfahrungen mit dem Tod, die in vielerlei Hinsicht recht wörtlich genommen wurden. Xinteng hingegen handelt mehr von der Genesung und dem Prozess des Wiedererlernens des Lebens und der Bewältigung des Traumas nach einer Todeserfahrung. Die Auseinandersetzung mit meiner Sterblichkeit und die Bewältigung der damit verbundenen Depressionen waren ein wichtiger Antrieb für dieses Album. Aus diesem Grund ist Xinteng melancholischer und ein bisschen weniger schroff als Haiyang. Ein Großteil des Feedbacks, das wir zu Haiyang erhalten haben, bezog sich auf den Gesangsstil und den „großen“ und „dunklen“ Sound, der die Emotionen sogar über Sprachbarrieren hinweg effektiv vermittelt, also habe ich Zeit damit verbracht, diesen Sound weiterzuentwickeln, um unseren Fans ein intensives Erlebnis zu bieten.

Time For Metal /René W.:

Beschreibe bitte einmal den Prozess vom ersten Gedanken von Xinteng 心疼, die kreative Zeit im Proberaum und den finalen Feinschliff im Studio. Zudem würde ich gerne mehr über das Artwork erfahren, was soll uns das dunkel gestaltete Cover sagen und aus welcher Hand stammt es?

Laang / Yang Haitao:

Ich habe vielleicht einen etwas seltsamen Schreibprozess. Die Songs entstehen in meinem Kopf, ich stelle mir einfach einen Sound vor, den ich machen möchte, transkribiere diese Melodien auf ein Klavier und notiere diese Noten schnell in MIDI, um später damit zu arbeiten. Ich mag diese Methode, weil sie mir erlaubt, mir das fertige Projekt vorzustellen und Songs zu entwickeln, die viel schwieriger gewesen wären, wenn ich nur auf einer Gitarre herumgespielt hätte, wo ich durch meine Spielfähigkeiten eingeschränkt bin. Aus diesem Grund werden die Klavier- und Orchesterparts normalerweise zuerst geschrieben und aufgenommen, und dann nehme ich die Live-Instrumente über diese bestehende Struktur auf. Den Gesang nehme ich immer zuletzt und relativ schnell auf, weil das für mich der emotional anstrengendste Teil ist. Normalerweise nehme ich drei oder vier Songs an einem Tag auf und beende alle Gesangsaufnahmen innerhalb von drei Tagen, um meiner Stimme eine Pause zu gönnen, denn die Screams, die ich verwende, können über längere Zeiträume etwas anstrengend sein.

Das Albumcover ​habe ich selbst gemacht! Ich benutze die Metapher des Schwebens und Versinkens im Ozean als Referenz für das Balancieren am Rande von Leben und Tod, um das Gefühl des Verstehens und des Kampfes mit meiner Sterblichkeit zu erforschen. Ich dachte, dass Quallen eine angemessene Art und Weise sind, dieses scheinbar leblose Schweben am Rande des Todes darzustellen.

Time For Metal /René W.:

Technisch agiert ihr in einem sehr bereiten Spektrum aus Atmospheric Black Metal und Extreme Metal. Magst du euren deutschen Fans und unseren Lesern in einem kleinen Track-by-Track die einzelnen Thematiken und Gedanken der Songs von Xinteng 心疼 näherbringen?

Laang / Yang Haitao:

Das übergreifende Thema des Albums ist eine retrospektive Erforschung meines Traumas und meiner Genesung, die sich vom Tod bis zum Erwachen erstreckt. Das Album beginnt mit Candan (dt. Düster), das sich auf die letzten Momente konzentriert, an die ich mich während meines Komas erinnern kann. Von da an durchläuft das Album die Stadien der Depression, Wut, Frustration und Angst, die ich während meiner Genesung durchlebte, und gipfelt in Yongheng De Yu (dt. Es regnet für immer), das das bittersüße Erwachen darstellt, bei dem ich wieder in der Lage bin, mein Leben zu leben, obwohl ich immer noch verändert und traumatisiert bin und weiß, dass ich immer von dieser Erfahrung verfolgt werden werde. Ich beschreibe das Thema jedes Liedes Track für Track und gebe eine englische Übersetzung einer Textzeile aus dem Lied, die meiner Meinung nach das Gefühl gut zusammenfasst:



Candan (dt. Düster):

In diesem Lied geht es speziell um dieses Gefühl der Leere, während ich im Koma lag, und um die Angst und den anhaltenden Gedanken, ob das, was ich erlebt habe, nur mein Trauma war oder ob es tatsächlich eine Form des Lebens nach dem Tod war. Und da ist diese anhaltende Sorge, dass, wenn dies eine Form von Leben nach dem Tod war, oder was ich erleben werde, wenn ich sterbe, es dann nur noch schlimmer wird?

“If you knew what awaited you after death, could you live your life without fear?”

Dongshang (dt. Erfrierungen):

In diesem Lied geht es darum, vom Leben völlig desillusioniert zu werden. Das Erste, was ich während meiner Genesung erlebte, war diese massive, fast selbstmörderische Depression. Es war pure Apathie gegenüber dem Leben. Ich fühlte mich völlig abgestumpft und kalt gegenüber der Welt um mich herum. Ich konnte nichts fühlen. Ich wollte einfach nur untergehen. Dongshang veranschaulicht deutlich diesen Verlust der Liebe zum Leben.

“My fears have left me, I can no longer feel pain. A cold numbness engulfs my heart and soul. A life without joy is one I don’t want to live. And when my corpse sinks into the cold abyss, please know this is what I want.”

Wo De Piaofu Shiti (dt. Mein treibender Leichnam):

In diesem Lied geht es um den Prozess des Erkennens und Verstehens meiner eigenen Sterblichkeit. Nach dieser Erfahrung sah ich mich lange Zeit weder als lebendig noch als tot an. Ich war tot und hatte trotzdem nie das Gefühl, dass alles von mir zurückkam. Die Metapher des Treibens auf einem Ozean an der Grenze zwischen Leben und Tod wird in diesem Lied am deutlichsten.

“Seawater floods my lungs, my eyes are blinded, disoriented by the violent waves, I release my spirit to the sea. Upon these waves my corpse rests, as the tide carries me home, floating upon this sea of misery lies my floating corpse.”

Zai Heian Zhong (dt. In der Dunkelheit):

In diesem Lied geht es darum, wann die Erinnerungen an das Ereignis zum ersten Mal zu mir zurückkehrten. Anfangs erinnerte ich mich an so wenig, aber als die Zeit verging und ich subtile Erinnerungen erhielt oder die Ereignisse durch Albträume oder Therapie wieder erlebte, kamen so viele Details zurück. Und das traf mich härter, als ich erwartet hatte. Ich fühlte mich krank. Zu diesem Zeitpunkt begann ich wirklich zu spüren, dass, auch wenn die körperlichen Wunden geheilt sind, die inneren Narben vielleicht nie verschwinden werden.

“My cold and still corpse is left for dead, with a grave wound that will never heal, shattered bones and torn flesh, these scars will not leave me.”

Høst (Herbst):

Høst ist auf Norwegisch geschrieben, der anderen Hälfte meines Ursprungs, weil ich es geschrieben habe, als ich wieder in Norwegen lebte und es sich einfach passend anfühlte. „Herbst“ bezieht sich hier auf die von mir wahrgenommene Dämmerung in meinem Leben. Das letzte Lied vor dem Ende, der letzte Blick auf das Licht. Interessanterweise ist es eine Mischung aus einem Abschiedslied und auch ein Lied der Hoffnung. Durch diese Depression wurde der Gedanke an den Tod fast tröstlich. Zu wissen, dass ich mich umbringen müsste, wenn die Dinge so schmerzhaft würden, war fast ein Hoffnungsschimmer, weil ich einfach dachte: „Das habe ich schon einmal durchgemacht, wie schwer kann es schon sein?“ Das hört sich vielleicht ein bisschen düster an, aber es war tatsächlich tröstlich für mich. Dies ist vielleicht überraschenderweise der morbideste Song des Albums.

“There can be no end to this autumn, this autumn that I have created. It holds me safe, it holds me close, the only end to my autumn is my death. Staggering through the twisted branches, the corpses of trees that block my way, the red gives way to black, and I finally exhale.”

Heiyaoshi (dt. Obsidian):

In diesem Lied geht es um eine bestimmte Erinnerung an das Ereignis. Das ist vielleicht ein bisschen grafisch, aber ich erinnere mich, dass ich, als ich auf dem Boden lag, völlig benommen war, ich konnte nichts sehen und mich nicht bewegen. Aber ich konnte spüren, wie Blut über meinen Mund und meine Zunge lief. Es war ein schreckliches Gefühl, dieses Gefühl von Blut, das über mich lief, und dieser schreckliche Geschmack von Eisen in meinem Mund. Der Text dieses Liedes ist oft fast ein bittersüßer Spott im Angesicht des Todes und lautet: „Trag mich fort, süße Flut, ertränke mich in Eisen. Zieh mich unter deine Wellen, süße Flut, ertränke mich“, fast wie eine Art, stark zu sein und zu sagen „ja, ich habe überlebt“, aber auch die Erinnerung an dieses schreckliche Gefühl.

“A lake of iron churns below, at the base of these great obsidian cliffs Waves cresting, and crashing down on the shore, the iron breeze chokes me.”

Chaoxi (dt. Gezeiten):

Wie bei jeder Erfahrung mit dem Tod fragt man sich immer: „Warum ich? Warum habe ich gelebt, wenn so viele andere gelitten haben und gestorben sind?“ Ich fühle mich schuldig und habe das Gefühl, dass ich es nicht verdient habe, zu leben. Während so viele andere Menschen Angehörige verloren, die ihnen sehr am Herzen lagen. In diesem Lied geht es um dieses Gefühl, dass ich tot sein sollte und andere leben sollten, und um das Bedürfnis, die Plätze zu tauschen. Ich illustriere das in diesem Lied textlich, indem ich davon spreche, die Stimmen der Toten von der anderen Seite zu hören, und meinen Drang, ihren Stimmen zu folgen und mich ihnen anzuschließen.

“Voices beneath the waves sing, a haunting lament, the voices are twisted and hollow, like the silent screams of ghosts.”

Yongheng De Yu (dt. Es regnet für immer):

Das letzte Lied ist vergleichsweise viel leichter als die anderen. Dieser Song symbolisiert das Aufwachen aus meinem Koma sowie das Erwachen aus der Depression in ein Leben mit einem gewissen Anschein von Normalität. Der lange Mittelteil, der in den Clean Vocals gipfelt, soll ein solches Erwachen symbolisieren. Der Song ist in gewisser Weise eine Feier des Lebens und dieser Wiedergeburt, aber auch der Ersatz dieser Angstgefühle durch Gefühle der Trauer und das Wissen, dass die seelischen Narben dieses Ereignisses mich immer begleiten werden und ich nie wieder derselbe sein kann. Es ist ein bittersüßer Sieg, der meinen fortwährenden Kampf kennzeichnet, von dem ich weiß, dass ich ihn immer mit mir tragen werde.

“Tears fall like rain, as I rise from my despair, drowning my fear in sorrow, this rain is my salvation. A river that runs from the void to my heart, a poisoned rain that bleeds, dreams tainted by memories of the abyss, I can feel nothing but sorrow.”

Time For Metal /René W.:

Neben den explosiven Momenten leben die Stücke immer wieder von ruhigeren Passagen oder gar andächtigen Elementen. Ein Spiegel deiner Gefühlswelt, die dich beim Songwriting antreibt?

Laang / Yang Haitao:

Diese Abschnitte geben den Liedern die Möglichkeit, ein wenig zu atmen, denn ich weiß, dass mein Songwriting mit Laang manchmal als „klaustrophobisch“ und „unerbittlich“ beschrieben worden ist. Das kann zwar in gewisser Weise gut sein, aber ich möchte auch ruhigere Abschnitte zulassen, um die Trauer zusätzlich zu den aggressiveren Emotionen zu verdeutlichen und einen Kontrast zu schaffen, der die aggressiveren Abschnitte umso stärker wirken lässt. Es ist genau dieses Gleichgewicht zwischen den Emotionen, die ich empfinde, das sich auf diese Weise in der Musik widerspiegelt, dieses Geben und Nehmen zwischen einer schmerzhaften Frustration und einer melancholischen Depression. Ich versuche, diese Dualität zwischen den beiden Seiten der Depression durch subtile cleane Backingvocals zu verdeutlichen, die in den meisten Songs vorkommen, wenn auch vielleicht nur in einigen deutlich zu hören sind.

Time For Metal /René W.:

Was mich ebenfalls unglaublich brennend interessiert: Wie kam es zum Kontakt zu Talheim Records und welche Faktoren waren ausschlaggebend, mit dem österreichischen Label eine Beziehung einzugehen?

Laang / Yang Haitao:

Als ich mit den Aufnahmen zum ersten Album Haiyang fertig war, beschloss ich, ein paar Demos an einige Labels zu schicken, um zu sehen, wer am besten passen würde. Ich kontaktierte Talheim Records, weil ich mit Bands wie Psychonaut 4 und Thy Light aufgewachsen bin und mit einigen chinesischen Bands wie Acherozu und The Mortal World in Verbindung stand. Mat von Talheim Records schrieb mir überraschenderweise innerhalb von ein paar Stunden zurück und wir hatten ein kurzes Skype-Gespräch, um die Veröffentlichungspläne zu besprechen und damit er mir zeigen konnte, welche Art von Material sie normalerweise produzieren. Am Ende schickten einige Labels Angebote an Laang und es gab sogar ein gewisses Bieten mit einem Label, das sagte „was auch immer sie anbieten, wir bieten sogar noch mehr“, was alles sehr überwältigend war für eine neue Band, die ihr erstes Album veröffentlicht. Am Ende entschied ich mich für Talheim Records, weil es ein sehr schnell wachsendes Label zu sein scheint, das sehr zentral im Netzwerk der europäischen Labels war, und weil mir die Qualität ihrer Digipack-Veröffentlichungen sehr gefiel.

Time For Metal /René W.:

Oft wird gefragt, was eine Band nach dem erfolgreichen Release plant und genau diese Frage möchte ich dir jetzt auch stellen. Arbeitet ihr bereits an neuem Material oder wagt ihr trotz der andauernden Pandemie eine größere Tour, die euch auch nach Europa führt?

Laang / Yang Haitao:

Im Hintergrund entwickle ich gerade einige Ideen für neue Songs! Ich bin noch nicht ganz in der Phase, in der ich ein Album schreibe, aber wenn ich das tue, dann arbeite ich sehr schnell. Wir haben im Mai eine US-Tournee, die etwa drei Wochen dauern wird, und wir freuen uns schon sehr darauf! Wir haben auch über die Möglichkeit einer Europatournee in diesem Sommer gesprochen, aber Willys andere Band Bloody Tyrant wird in dieser Zeit durch Europa touren, also war das nicht möglich. Meine Hoffnung ist, dass wir im nächsten Sommer unser Europa-Debüt geben können. Hinter den Kulissen wird bereits darüber diskutiert, wie wir das realisieren können.

Time For Metal /René W.:

Bislang habe ich noch kein Musikvideo von euch gefunden, die eure Performance mit einfängt. Arbeiten Laang eher als gesichtslose Einheit oder habt ihr für die Zukunft auch den Dreh einer wilden Session vorgesehen?

Laang / Yang Haitao:

Derzeit ziehe ich es vor, Laang als gesichtslose Einheit zu behalten. Ich möchte lieber, dass die Musik für sich selbst spricht, als eine Art Aushängeschild zu sein. Ich bin auch ziemlich schüchtern, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein paar Ideen für Musikvideos, die ich gerne machen würde, aber die visuellen Bilder der Band bei ihren Auftritten wären minimal. Ich hätte lieber eindringlicheres Bildmaterial, aber die Logistik für die Umsetzung dieser Ideen ist nicht immer so einfach. Ich habe zum Beispiel eine Idee für ein Video, in dem die Band bei einem Auftritt zu sehen ist, aber alle diese Aufnahmen sind unter Wasser. Ich habe noch keine gute Möglichkeit gefunden, unsere Instrumente unter Wasser zu bringen, ohne viel Geld zu verlieren, und nicht viele Regisseure, mit denen ich gesprochen habe, wissen wirklich, wie man mit Unterwasseraufnahmen arbeitet. Aber ich hoffe, dass Laang im nächsten Jahr ein offizielles Musikvideo haben werden, das sich sehen lassen kann!

Time For Metal /René W.:

Durch eure räumliche Trennung ist es deutlich schwerer, im europäischen Markt verankert zu werden. Geht ihr aktiv auf potenzielle Interessenten zu und können euch Fans aus Deutschland über Social-Media-Kanäle kontaktieren?

Laang / Yang Haitao:

Ich bin so angenehm überrascht von der Resonanz, die wir aus Europa und Nordamerika erhalten haben, dass wir in diesen Gebieten sogar mehr verkaufen als in unserem Heimatland! Ich wollte nie zu den Leuten gehören, die ständig sagen: „Schaut euch meine Band an“, aus Angst, lästig zu werden, aber ich versuche, zumindest die Informationen und die Musik für jeden zugänglich zu machen, der neugierig ist. Ich würde das wohl als eine „passive“ Marketing-Idee bezeichnen. Natürlich sind alle Fans von überall her mehr als willkommen, uns über die sozialen Medien zu kontaktieren! Es ist immer wieder schön, von Leuten zu hören, denen unsere Musik gefällt, und mit Leuten in Kontakt zu treten, die ich vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten hätte.

Time For Metal /René W.:

Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit für die Zukunft. Abschließend gehört das Wort dir und du kannst ganz frei wählen. Vielleicht sieht man sich schon bald in Deutschland. Bis dahin viel Freude mit Xinteng 心疼.

Laang / Yang Haitao:

Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast, ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich hoffe, dass unser neues Album Xinteng allen gefallen wird. Es ist überall erhältlich, wo man Musik hören und kaufen kann! Wenn jemand von euch im Osten der Vereinigten Staaten lebt, dann können wir euch hoffentlich im Mai auf Tour treffen. Fans in Deutschland, wir planen, euch so bald wie möglich zu besuchen, versprochen!