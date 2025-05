Metallica: kommen 2026 nach Deutschland und in die Schweiz

Metallica wird ihre rekordverdächtige M72 World Tour in ihr viertes Jahr verlängern und kündigt 16 Shows in Europa und Großbritannien an, die im Mai, Juni und Juli 2026 stattfinden. Im Mai 2026 wird Metallica Stadionshows in Frankfurt, Zürich und Berlin spielen.

Zweitägige Tickets für die neu angekündigten No Repeat Weekends sowie Tickets für einzelne Konzertabende sind ab dem 30.05.2025 um 10:00 Uhr erhältlich. Der Vorverkauf für Fanclub-Mitglieder beginnt am 27. Mai um 11:00 Uhr. Weitere Informationen, exklusive Erlebnisse, Reisepakete und mehr unter: http://metallica.lnk.to/M72WorldTour2026

Seit dem Tourstart im April 2023 in Amsterdam haben rund vier Millionen Fans Metallica live erlebt. Die M72 World Tour wurde unter anderem als „ein durch und durch lebensbejahendes Erlebnis“ (Billboard), „unbestreitbar episch“ (Metal Hammer), „eine absolut beeindruckende Show“ (Detroit News), „triomphal“ (Kerrang!) und „so kraftvoll und präzise wie seit Jahren nicht mehr“ (Los Angeles Times) gefeiert. Metallica begeistert weiterhin Fans und Kritiker gleichermaßen.

Die Europa/UK-Etappe 2026 der M72 World Tour setzt die gefeierte No Repeat Weekend-Tradition mit zwei komplett unterschiedlichen Setlists und Support-Acts an aufeinanderfolgenden Konzertabenden fort. Seit der World Magnetic Tour 2009 zählen dazu erste Auftritte am 22. + 24. Mai in Frankfurt (Deutsche Bank Arena), am 11. + 13. Juni in Budapest, am 19. + 21. Juni in Dublin sowie am 03. + 05. Juli in London.

Darüber hinaus bringt M72 die vollständige Produktion – inklusive der beeindruckenden 360°-Bühne – auch zu Einzelshows in folgende Städte: Athen (9. Mai), Bucharest (13. Mai), Chorzów (19. Mai), Zürich (27. Mai), Berlin (30. Mai), Bologna (3. Juni), Glasgow (25. Juni) und Cardiff (28. Juni).

Die M72 World Tour 2026 wird von Live Nation produziert. Wie immer fließt ein Teil der Einnahmen aus jedem Ticketverkauf an lokale Wohltätigkeitsorganisationen über Metallicas Stiftung All Within My Hands. Diese wurde 2017 gegründet, um den Gemeinschaften etwas zurückzugeben, die Metallica über die Jahre unterstützt haben. Seitdem wurden über 20 Millionen US-Dollar gesammelt – darunter 11,4 Millionen USD für Berufs- und technische Bildungsprogramme wie die bahnbrechende Metallica Scholars Initiative (jetzt im siebten Jahr), über 7,4 Millionen USD zur Bekämpfung von Ernährungsunsicherheit und mehr als 4,7 Millionen USD für Katastrophenhilfsmaßnahmen.