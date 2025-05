We Hold The Truth: melden sich zurück mit „Attente Éternelle“

Die französische Black-Metal-Band We Hold The Truth erhebt ihre Stimme gegen die Abgründe unserer Zeit. Mit ihrer dunklen, melancholischen und zugleich brutalen Musik beleuchten sie die düstere Realität unserer Gegenwart: ökologische Zerstörung, gesellschaftlicher Hass, kosmische Bedeutungslosigkeit und die unausweichliche Vergänglichkeit allen Lebens.

Gegründet in Nantes, taucht das Quartett tief in die Absurdität der menschlichen Existenz ein. Ihre Texte sind ein Aufschrei gegen Selbsttäuschung und kollektives Wegsehen, getragen von einer kompromisslosen Klanggewalt. Musikalisch bewegt sich die Band zwischen atmosphärischem Black Metal und Post-Black-Elementen und lässt sich von Größen wie Regarde Les Hommes Tomber, Mgła, Harakiri For The Sky und Wolves in the Throne Room inspirieren.

Nach der Veröffentlichung ihrer ersten Demo im Februar 2020 und zwei Singles im Jahr 2021 spielte die Band u.a. auf dem Muscadeath Festival, dem „Off„-Programm des Hellfest 2022 sowie dem Nantes Metal Fest. 2023 folgte die erste EP The Ascent. Nun steht Attente Éternelle in den Startlöchern – eine Veröffentlichung, die einen Wendepunkt im Sound der Band markiert. Düstere Atmosphäre trifft auf neue kompositorische Tiefe.

Derzeit sucht We Hold The Truth nach Möglichkeiten, ihre neuen Werke live auf die Bühne zu bringen – mit dem Ziel, das Publikum mit ihrer eindringlichen Vision in den Bann zu ziehen.