Graspop Metal Meeting 2025: Hitzeschlacht, Headbangen und Heavy-Metal-Magie

Die Sonne brannte, die Gitarren heulten, und die Metalheads feierten: Das Graspop Metal Meeting 2025 bleibt als eine der heißesten – im wahrsten Sinne des Wortes – Ausgaben in Erinnerung. Nach dem verregneten Vorjahr zeigte sich das Wetter in diesem Juni von seiner gnadenlos sonnigen Seite. Doch der Gluthitze zum Trotz strömten täglich 55.000 Besucher auf das ausverkaufte Festivalgelände in Dessel, um gemeinsam ein viertägiges Fest der harten Klänge zu zelebrieren.

Mit Judas Priest und Till Lindemann als finale Highlights erreichte das diesjährige GMM seinen krönenden Abschluss. Schon zuvor lieferten Bands wie Slipknot, Powerwolf, Behemoth und Korn eine mitreißende Show ab. Doch Graspop wäre nicht Graspop, würde es nicht auch aufstrebenden Talenten eine Bühne bieten: Rise Of The Northstar, Falling In Reverse, House Of Protection und Yellowcard feierten 2025 ihr GMM-Debüt – und wurden begeistert empfangen.

Besonders stolz war das Festival auf den starken Auftritt heimischer Acts. Psychonaut, angeführt von Studio-Brussel-Moderator Thomas Michiels, eröffnete das Spektakel. Brutus, nach ihrem Debüt 2024, durften dieses Jahr die große South Stage bespielen, und Amenra rissen mit einem epischen Headliner-Set im Marquee-Zelt das Publikum mit.

Ein frischer Wind wehte durch Dessel, als junge Acts wie Poppy, Nova Twins und Kim Dracula, deren Popularität stark durch TikTok befeuert wurde, das Publikum verjüngten. Für Gänsehaut sorgte auch Iron Maiden, die ihr 50. Bühnenjubiläum mit goldenen Ballons und einem sichtlich gerührten Bruce Dickinson feierten. Ein besonderes Highlight war der überraschende Mini-Gig von Behemoth auf dem Sky Deck – begleitet von Fackeln und fanatischem Jubel.

Und endlich, nach fast 40 Jahren Wartezeit, beehrte auch Nine Inch Nails das Graspop Metal Meeting mit ihrem ersten Auftritt – eine visuelle und klangliche Wucht, die den Festivaltag perfekt abrundete.

Trotz der Höllenhitze war für Sicherheit und Komfort gesorgt: Kostenlose Trinkwasserstellen, Sonnenschutz, Nebelduschen und Spraykanonen hielten das Publikum auf Betriebstemperatur. Getreu dem Motto „Stay safe, stay metal“ zeigte sich die Graspop-Familie solidarisch, hilfsbereit – und feierwütig wie eh und je.

Ein riesiger Dank gilt der unermüdlichen Crew hinter den Kulissen, die mit enormem Einsatz das Festival zu dem gemacht hat, was es war: ein unvergessliches Erlebnis für Fans und Künstler gleichermaßen. Ihr seid die wahren Rockstars!

GMM 2025 ist Geschichte – aber die Vorfreude auf nächstes Jahr beginnt jetzt! Also markiert euch den 18.06. – 21.06.2026 im Kalender für die 29. Ausgabe des Graspop Metal Meeting.