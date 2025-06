No Escape: veröffentlichen tiefgründigen neuen Song „Don‘t Wait For Summer“

Die Metalcore-Combo No Escape aus Kassel veröffentlicht mit Don‘t Wait For Summer ihre neue Single. Wie auch in den zuletzt erschienenen Songs der Vale Of Tears-EP geht es lyrisch tiefgründig zur Sache, getragen von brachialer, klassischer Metalcore-Energie.

Harmonischer Cleangesang und harte Screams erzählen von einer tragischen Situationship in der beide nicht glücklich werden können. Der Song verarbeitet dabei die Message: „Du hast mehr verdient, als die zweite Wahl für jemanden zu sein und du bist gut so wie du bist!“

Hört jetzt Don’t Wait For Summer, zu finden bei allen Streamingdiensten.