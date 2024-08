Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Metalacker Open Air 2024 am 30.08 und 31.08.2024 in Tennenbronn

Time For Metal und das Metalacker Open Air gratulieren Claudia aus Bösingen und Manuel aus Meckesheim zu jeweils zwei Tickets für das Metalacker Open Air 2024 am 30.08 und 31.08.2024 in Tennenbronn.

Alle Infos zum Metalacker Open Air 2024:

Nicht zum ersten Mal zieht es mich am letzten Augustwochenende nach Tennenbronn, um dem Metalacker Open Air einen Besuch abzustatten. Das Festival findet am 30.08. und 31.08.2024 auf dem Open Air Gelände Trombachhöhe in der beschaulichen Gemeinde Tennenbronn (Schramberg) statt.

Neben lokalen Bands und Newcomern zählen vor allem die nationalen und internationalen Größen der Szene zu dem Höhepunkt des Festivals. Nicht umsonst sind die Besucherzahlen von anfänglich 600 auf 3.000 täglich gestiegen.

Natürlich gehört auch ein Campingareal zum Festival dazu. Es befindet sich direkt neben dem Bühnengelände und ist umringt von schwarzwaldtypischen Nadelbäumen, was für eine ganz besondere Atmosphäre sorgt.

In diesem Jahr gibt es auch ein besonderes Schmankerl in der Headlinerzeile. Rage werden dem Metalacker am Freitag erneut einen Besuch abstatten. Doch dieses Mal sind sie nicht allein. Sie werden eines ihrer 40 Years In Rage World Tour Konzerte mit dem Lingua Mortis Orchestra spielen, von dem es nur zwei Konzerte dieser Art in Deutschland gibt. Zudem ist es das Einzige, welches im süddeutschen Raum stattfinden wird.

Am Samstag stehen Beyond The Black an oberster Stelle des Line-Ups. Die erfolgreiche Symphonic Metal Band aus Deutschland hat sich in der Vergangenheit schon die Bühne mit internationalen Größen wie Aerosmith, Korn oder Within Temptation geteilt. Insgesamt spielen an beiden Tagen dreizehn Bands auf dem Metalacker Open Air.

