Hopsydian: streamen neue Single „Sight“

Hopsydians neue Single Sight verwandelt Themen wie Sünde, göttliche Visionen und inneres Erwachen in ein cineastisches Pop-Metalcore-Statement. Texte über sich öffnende Himmel, das Überwinden von Schuldgefühlen und die Suche nach dem „Gott in uns“ entfalten sich über üppigen elektronischen Klanglandschaften und wuchtigen Riffs. Engelsgleicher Gesang erhebt sich zu einem gigantischen, sofort mitreißenden Refrain, der noch lange nachklingt. Dank steigender Streamingzahlen und kraftvoller Live-Auftritte festigen Hopsydian ihren Platz unter den vielversprechenden neuen Stimmen des modernen Metal.

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