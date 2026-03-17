Vicious Rain: haben ihr neues Album „The Anatomy Of Surviving“ mit Video zu „Gods of Glass & Wire Part II“ veröffentlicht

Die Schweizer Metalcore-Newcomer Vicious Rain melden sich mit ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album The Anatomy Of Surviving zurück – ein kraftvolles und kompromissloses neues Kapitel, das die Band als eine der aufregendsten Newcomer der europäischen Heavy-Szene festigt.

Parallel zum Album erschien der markante Fokus-Track Gods Of Glass & Wire Part II mit einem intensiven neuen Musikvideo, das die düstere, cineastische Vision und die explosive Klangenergie der Band perfekt einfängt.

Der Song bildet das Herzstück des Albums und vereint wuchtige Riffs, atmosphärische Spannung und gewaltige Melodien zu einem Statement, das Vicious Rain von ihrer ambitioniertesten Seite zeigt.

Vicious Rain online:

https://www.facebook.com/viciousrainband

https://www.instagram.com/viciousrainband/