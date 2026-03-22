Hot Shot Records: Spendenaufruf für Plattenladen in Not

Wie einige von euch bestimmt schon mitbekommen haben, gab es bei Hot Shot in Bremen einen großen Wasserschaden, der die Existenz von einem der engagiertesten, unabhängigen Plattenläden Deutschlands stark gefährdet.

Da sich die Verhandlungen mit der Versicherung wohl noch so lange hinziehen werden, dass es Hot Shot nicht möglich sein wird, diese Zeit zu überstehen, hat man zu einer Rettungsaktion über gofundme aufgerufen https://gofund.me/9921f8040

Nachfolgend findet ihr den Aufruf von Hot Shot.

Hot Shot Records in Bremen braucht eure Hilfe: Der größte, unabhängige Plattenladen Deutschlands, der auch auf vielen nationalen und internationalen Festivals vertreten (Wacken, Summerbreeze, SwedenRock, Hellfest, Brutal Assault etc) ist und durch CD/LP-Verkäufe und Signing Sessions Chartswertungen für die Künstler unterstützt, hat einen riesigen Wasserschaden erlitten. Die Versicherung will bislang den Schaden nicht regulieren. Jetzt klagen die Jungs vor Gericht. Aber ein Verfahren dauert.Und die Ware ist total kaputt und somit unverkäuflich.

Deswegen hat Hot Shot Records jetzt eine Crowdfunding gestartet, um die Zwischenzeit überbrücken zu können, damit einerseits weiterhin aktuelle Neuheiten und spannende Sammlungen im Regal und auf den Festivals stehen und andererseits notwendige Fixkosten finanziert werden können.

Unter diesem QR-Code könnt Ihr spenden: https://gofund.me/9921f8040

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