Tuosa: neue Single „The Night Takes Over“ thematisiert den Kampf gegen das Unvermeidliche

Die finnische Rockband Tuosa hat am Freitag, den 06.03.2026, ihre zweite Single veröffentlicht. Der Song mit dem Titel The Night Takes Over folgt auf die vorherige Veröffentlichung Curtain Call und stellt einen emotional intensiven Moment in den Mittelpunkt: eine Situation, in der Aufgeben keine Option ist – selbst wenn das Ergebnis unausweichlich erscheint.

Musikalisch bleibt die Band ihrem Stil treu und liefert eine kraftvolle Produktion mit markanten Gitarrenriffs und eingängigen Melodien. The Night Takes Over zählt damit zu den bisher größten und eindrucksvollsten Songs der Gruppe.

Die Veröffentlichung wurde mit einem Live-Auftritt am 07.03.2026 im Bar Kotelossa im finnischen Tampere gefeiert. Gemeinsam mit den Bands Humming Whale und Sanity Scale präsentierte Tuosa die neue Single erstmals vor Publikum.

Die Band stammt ursprünglich aus Lappeenranta und wurde dort im Jahr 2011 gegründet. Heute ist sie überwiegend in Helsinki ansässig. Nach ihrem ersten Auftritt legte Tuosa zunächst eine längere Pause ein, bevor sie 2017 wieder aktiv wurden. Inzwischen besteht die Gruppe aus fünf Mitgliedern, die alle über professionelle Erfahrung in der Musikbranche verfügen.

Der Sound von Tuosa verbindet modernen Rock mit melodischen Elementen, atmosphärischen Keyboards und eingängigen Refrains. Zu ihren musikalischen Einflüssen zählen Bands wie Muse, The Killers und Biffy Clyro.

Neben The Night Takes Over hat die Band bereits mehrere Singles veröffentlicht, darunter Dead Of The Night, When It All Ends, Through Twilight sowie ihre Debütsingle Down Down, deren Musikvideo in Zusammenarbeit mit Studierenden der Metropolia University Of Applied Sciences entstand.

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