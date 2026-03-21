Black Veil Brides: neues Album „Vindicate“ für den 08.05. angekündigt

Black Veil Brides haben ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum Vindicate angekündigt, das am 8. Mai weltweit über Spinefarm veröffentlicht wird. Der Titeltrack Vindicate sowie das dazugehörige Musikvideo sind bereits jetzt verfügbar und hier zu sehen:

Von der einleitenden Orgel und dem dramatischen Monolog in Invocation To The Muse bis zum emotionalen Finale in Eschaton präsentiert die Band – bestehend aus Sänger Andy Biersack, den Gitarristen Jake Pitts und Jinxx, Bassist Lonny Eagleton und Schlagzeuger Christian Coma – eines der ambitioniertesten Kapitel ihrer Karriere. Bereits veröffentlichte Singles wie Bleeders, Hallelujah und Certainty haben die musikalische Weiterentwicklung der Band unter Beweis gestellt, während sie die theatralische Intensität beibehalten, die ihren Sound prägt.

Andy Biersack erklärt: “Dieses Album ist verwurzelt in den Gefühlen von Rache und Gerechtigkeit. Diese Emotionen können uns entweder vorantreiben oder zurückhalten. Es gibt eine Dualität in ihnen. Sie können Wachstum fördern, Ambitionen antreiben und uns helfen, über das hinauszuwachsen, was uns zu brechen versucht, aber sie können auch destruktiv werden, wenn wir zulassen, dass sie uns verzehren.”

Jeder Song beleuchtet eine andere Seite dieses Kampfes. Manchmal geht es darum, sich mit jemand anderem zu rächen, manchmal darum, uns selbst und unsere Vergangenheit, unseren Schmerz oder die Dinge, die uns angetan wurden, zu konfrontieren. Im Kern geht es bei diesem Album jedoch um Resilienz. Es ist für jeden, der jemals an seinen Träumen gezweifelt oder dessen Feuer von Menschen in Frage gestellt wurde, die seine Vision nicht sehen konnten. “Wir werden alle mit diesem Funken geboren. Die Welt wird manchmal versuchen, uns das wegzunehmen, aber dieses Album handelt davon, daran festzuhalten, zurückzukämpfen und diese Kämpfe in etwas Mächtiges zu verwandeln.”

Die neueste Vorschau auf das Album wird mit der Veröffentlichung des Titeltracks Vindicate präsentiert. Mit einer eindringlichen Calliope-Einleitung, die in eine treibende Wand aus Gitarren und Biersacks charakteristischem Schrei übergeht, fängt der Song die dramatische Dimension und Kraft ein, die die Fans von Black Veil Brides erwarten. Der Track ist jetzt über alle digitalen Plattformen verfügbar.

Die Trackliste für Vindicate lautet:

Invocation To The Muse Vindicate Certainty Bleeders Hallelujah Cut Alive Purgatory Revenger Sorrow Grace Ave Maria Woe & Pain Eschaton

Zur Unterstützung des neuen Albums werden Black Veil Brides ihre erste Nordamerika-Tournee im Jahr 2026 starten.

Wie der Name der Band schon andeutet, beschwören Black Veil Brides transzendente Visionen eines undurchdringlichen Jenseits, die sich mit einem stählernen Fokus auf die dunklen Leidenschaften und rätselhaften Geheimnisse der Gegenwart vermischen. Eine romantische Fantasie, die von Gründer Andy Biersack in einer kleinen Stadt ins Leben gerufen wurde – ein Kreativer, der von Death Rock, Theatralik und Monstern (sowohl realen als auch imaginären) fasziniert war. Erst mit dem Umzug nach Los Angeles wurde die unaufhaltsame Kraft, die die Band heute darstellt, vollendet. Die Band und ihre Mitglieder Andy Biersack, Jake Pitts, Jinxx, Lonny Eagleton und Christian Coma haben zusammen fast 12 Millionen Follower in den sozialen Medien. Ihr letztes Album The Phantom Tomorrow erreichte Platz 1 der Billboard Top Hard Rock Albums Charts. Ihre letzte Single Bleeders – über ihr neues Label Spinefarm – katapultierte sie an die Spitze der Active Rock Radio Charts. In den Herzen und Köpfen ihrer Fans repräsentiert die Band eine Unnachgiebigkeit und einen Widerstand gegen Kritiker (sowohl persönlich als auch professionell), genährt von demselben Feuer wie die Helden der Gruppe, die einst abgelehnt wurden, jetzt aber kanonisiert sind. Nach 15 Jahren an der Spitze der BVB-Armee beginnt nun die nächste Phase von Black Veil Brides mit einem freudigen Hallelujah und einem definitiven Gefühl von Certainty, wenn Vindicate am 8. Mai veröffentlicht wird.