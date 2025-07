Black Veil Brides: veröffentlichen mit „Hallelujah“ ihren ersten neuen Song des Jahres

Black Veil Brides sind zurück mit neuer Musik! Nach einer erfolgreichen Tour mit Baby Metal präsentieren sie ihren ersten neuen Song seit dem chartstürmenden Hit Bleeders aus 2024. Die Band, bestehend aus Sänger Andy Biersack, den Gitarristen Jake Pitts und Jinxx, dem Bassisten Lonny Eagleton und dem Schlagzeuger Christian Coma, kehrt mit dem aggressiven neuen Track Hallelujah zu ihren Wurzeln zurück. Auch der Chor One Voice Ensemble aus Tampa, Florida, hat seine Talente für die Aufnahme zur Verfügung gestellt. Der Song wird von ihrem Labelpartner Spinefarm veröffentlicht und wurde von Andy Biersack und Jake Pitts produziert. Hallelujah ist jetzt über alle digitalen Plattformen (hier) verfügbar.

Um die Veröffentlichung der neuen Single zu feiern, haben Black Veil Brides ein animiertes Video zu Hallelujah herausgebracht. Das Video wurde von Marco Pavone (The Black Dahlia Murder, Pink Floyd, Shadow Of Intent) inszeniert. Die Band wird in den kommenden Monaten weitere visuelle Inhalte veröffentlichen, um den neuen Song zu unterstützen. Ein Teaser für den Track sorgte letzte Woche für Aufregung unter den Fans. Seht euch das Video zu Hallelujah hier an:

„Hallelujah’ is an important song for us, not only because it is the first track from the new record, but also as a signifier of what’s to come for the band. On a narrative level, it represents the themes and ideas I am exploring lyrically on the album. I am fascinated by the current state of discourse and how often we seem to prioritize ideological certainty over the heart and soul of humanity. Over the years we have developed a tremendous connection with our audience, which is often dismissed or misinterpreted by the ‘scene.’ We stand at a unique inflection point culturally and I want to be able to speak openly about how much I believe in being true to yourself over the fear of mass hysteria or in-group recriminations„, erklärt Andy Biersack.

„When my grandfather’s voice spoke to ‘the outcasts’ in the first moments of our first record in 2010, it was a sincere call to arms for all those who feel different. In many ways this record is the natural evolution of that same idea. This is the heaviest and most vitriolic BVB record by far but more importantly I believe it is the most sincere and honest record we have ever made.“

Die Band wird auch auf Tour gehen, um die neue Single zu promoten. Der Song wird auf ihrer Warped Tour in Long Beach, CA am 26. Juli live debütieren. Black Veil Brides werden außerdem beim Louder Than Life in Louisville, KY (20. September), beim Rock The Locks Festival in Umatilla, OR (26. September) und beim Aftershock Festival (5. Oktober) auftreten, bevor sie für sechs Headline-Shows nach Südamerika reisen. Auf der We Missed Ourselves Tour 2025 werden auch Underoath, Silverstein, Senses Fail und I Set My Friends On Fire dabei sein.

Wie der Name der Band schon andeutet, beschwören Black Veil Brides transzendente Visionen eines undurchdringlichen Jenseits, die sich mit einem stählernen Fokus auf die dunklen Leidenschaften und flüchtigen Mysterien der Gegenwart vermischen. Eine romantische Fantasie, die von Gründer Andy Biersack in einer kleinen Stadt ins Leben gerufen wurde – ein Kreativer, der von Death Rock, Theatralik und Monstern (sowohl realen als auch imaginären) fasziniert war. Erst mit dem Umzug nach Los Angeles wurde die unaufhaltsame Kraft, die die Band heute darstellt, vollendet. In den Herzen und Köpfen ihrer Fans repräsentiert die Band eine Unnachgiebigkeit und einen Widerstand gegen Kritiker (sowohl persönliche als auch professionelle), genährt von demselben Feuer wie die Ikonen, deren kreative Werke einst abgelehnt und jetzt kanonisiert werden. Nach 15 Jahren an der Spitze beginnt nun die nächste Phase von Black Veil Brides mit einem freudigen Hallelujah.

Black Veil Brides online:

https://www.facebook.com/Blackveilbrides/

https://www.blackveilbrides.net/