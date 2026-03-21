Metal Mercy: veröffentlichen „My Promised Land“ – Zweites Kapitel der „Awakening“-Serie

Die schwedische Metal-Band Metal Mercy meldet sich mit neuer Musik zurück: Mit My Promised Land erscheint das zweite Kapitel ihrer vierteiligen Release-Serie Awakening. Nach dem kraftvollen Auftakt Metal Messiah setzt die Band ihre musikalische Reise konsequent fort.

Der neue Song thematisiert die Suche nach Hoffnung und Sinn in einer von Konflikten, Druck und inneren Kämpfen geprägten Welt. Aus einer bewusst düsteren Perspektive erzählen die Lyrics vom menschlichen Wunsch nach einem Ort des Friedens – einem „gelobten Land“ – selbst inmitten von Chaos, Krieg und mentalen Belastungen. Dabei entsteht eine intensive Spannung zwischen Verzweiflung und der Sehnsucht nach einer besseren Zukunft.

Musikalisch kombiniert My Promised Land druckvolle, schwere Riffs mit eingängigen Melodien und emotionaler Tiefe. Damit bleibt die Band ihrem charakteristischen Sound treu, der Härte und Atmosphäre miteinander verbindet.

Die Awakening-Reihe umfasst insgesamt vier Songs, die an vier aufeinanderfolgenden Freitagen veröffentlicht werden. Jeder Track soll dabei eine neue Facette der Botschaft von Metal Mercy offenlegen: die Realität der Welt bewusster wahrzunehmen und sich mit ihr auseinanderzusetzen.

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