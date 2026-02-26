Via Doloris: neuer Track „Un Franc Soleil“ aus Debütalbum „Guerre Et Paix“ veröffentlicht

Via Doloris präsentiert Un Franc Soleil, die zweite Single aus dem kommenden Debütalbum Guerre Et Paix. Der Song zählt zu den Höhepunkten des Albums und fängt ein flüchtiges Gefühl der Befreiung nach langer innerer Unruhe ein. Er ist als atmosphärische Darstellung einer aus der Ferne erahnten Illusion konzipiert und beschwört die ferne Verheißung eines Lebens ohne Kampf herauf – eine strahlende, aber nie ganz erreichte Vision.

Hört euch Un Franc Soleil hier an:

Un Franc Soleil zeigt das Projekt von seiner umfassendsten und vielschichtigsten Seite. Die Komposition entfaltet sich in wohlüberlegter Zurückhaltung, wobei vielschichtige Gitarren sanfte Melodien auf einem geduldigen rhythmischen Fundament zeichnen. Das nuancierte Schlagzeugspiel von Frost verankert den allmählichen Aufstieg jeder Passage und lässt Melodie aus Verzerrung und Klarheit aus Dissonanz entstehen. Die auf Französisch verfassten Texte transportieren gleichermaßen Verletzlichkeit und Entschlossenheit und schildern Gelassenheit nicht als Gewissheit, sondern als etwas, dem man sich nur annähern kann. Innerhalb der Gesamtarchitektur von Guerre Et Paix fungiert der Track als Schwelle: eine besinnliche Pause, bevor das Album wieder in dichteres und konfliktreicheres Terrain vordringt.

Guerre Et Paix erscheint am 20. März über Season Of Mist. Mehr Infos findet ihr hier:

Via Doloris online:

https://www.facebook.com/viadolorisofficial/

https://www.instagram.com/via.doloris/