Die deutsch Thrash-Legende Accu§er bringt ihr neues Album The Mastery am 26. Januar über Metal Blade Records heraus!

Die Band sagt zu ihrer neuen Scheibe: „2017 war ein umtriebiges Jahr für uns, denn wir wollten uns mit einem Paukenschlag zurückmelden und einen ordentlichen Nachfolger zu The Forlorn Divide abliefern. Für uns ist The Mastery die Essenz dessen, worum es bei Accu§er geht. Es fühlt sich definitiv an wie eine aufgebohrte Version von Who Dominates Who und Repent. Wir hoffen einfach, dass euch Thrashern da draußen die Platte genauso gut wie uns gefällt!“

Auf metalblade.com/accuser gibt es die erste Single Mission: Missile als Video auf die Ohren, wo ihr die Scheibe in diesen Formaten vorbestellen könnt:

–Jewelcase-CD

–180g black Vinyl

–aubergine marbled Vinyl (EU-exklusiv – 200 Einheiten)

–black purple splattered Vinyl (EU-exklusiv – 100 Einheiten)

–pastel pink/violet marbled Vinyl (US-exklusiv – 160 Einheiten)

The Mastery Tracklist:

01. Mission: Missile

02. The Real World

03. Solace in Sorrow

04. Time for Silence

05. My Skin

06. Catacombs

07. Mourning

08. Ruthless

09. Into the Black

10. The Mastery

Accu§er haben im letzten Jahr lange an ihren neuen Songs gefeilt. Mit dem Schwung und der Spontaneität kürzlich erfolgter Live-Shows entstand das Material sehr schnell. Mithilfe ihres langjährigen Produzenten Martin Buchwalter nahm die Band das Album 2017 im hinlänglich bekannten Gernhart Studio (Destruction, Tankard u.v.m.) auf. Für die Musiker stellt The Mastery das fehlende Glied zwischen technisch anspruchsvollen Platten wie Who Dominates Who und dem eher geradlinigen, zupackenden Stoff von Repent dar – das beste beider Welten sozusagen und nicht nur für die Jungs selbst ihr stärkstes Album seit ihrem Comeback 2008. The Mastery enthält alle Elemente, die den Sound von Accu§er ausmachen: Fette Heavy-Riffs, aggressive Vocals und einen Schuss Melodie – nicht zu vergessen die astreinen Gitarrensolos von Jungspund Dennis Rybakowski. Was die Texte angeht, so wettern Accu§er nach wie vor gegen soziale Misstände.

Accu§er sind:

Frank Thoms – Vocals/Gitarre

Dennis Rybakowski – Gitarre

Frank Kimpel – Bass

Olli Fechner – Drums

