GodSkill: veröffentlichen „Becoming A God“ Videoclip

Die deutschen Death Metal Schwergewichte von GodSkill haben die Zeit während des Corona Lockdowns genutzt und mit Becoming A God einen Videoclip fertiggestellt, der nun Premiere feiert. Der Tracks selbst stammt vom noch aktuellen Album II: The Gatherer Of Fear And Blood, welches Ende 2018 auf MDD erschienen ist. Gedreht wurde der Clip im R’n’P Wiesloch unter der Leitung von Wilson Contreras, welcher bereits beim Clip zum Song Ungodly Is The Flesh Regie geführt hat!

II: The Gatherer Of Fear And Blood ist nach wie vor überall erhältlich wo es gute Musik gibt, sowie auf den üblichen Download und Streaming Plattformen!

