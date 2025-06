Opeth: präsentieren offizielles Bandperformance-Video zu ‚§1‘

Kürzlich mit einem schwedischen Grammi-Award ausgezeichnet, stellen Opeth das offizielle Video zu §1 vor. Der Track stammt von ihrem aktuellen Erfolgsalbum The Last Will And Testament (VÖ: 22. November 2024 via Moderbolaget / Reigning Phoenix Music), das sowohl von den Medien als auch von ihren Fans frenetisch gefeiert wurde und auf dem sich Frontmann Mikael Åkerfeldt erstmals nach 16 Jahren wieder in growlendes Gesangsterritorium bewegte. Auch live wusste das neue Material der Band zu überzeugen, weshalb der Veröffentlichungszeitpunkt ihres neuen Videos, in dem die gesamte Band in Aktion zu sehen ist, nicht passender sein könnte, da Opeth ihre The Last Will And Testament-Welttournee beim legendären Sweden Rock Festival fortsetzen.

Åkerfeldt kommentiert: „Hier ist eine Art Video zu eurer ‚Unterhaltung.‘ Aus allen Richtungen wurden wir gefragt, ob wir ‚Content‘ – eines dieser armseligen ‚Lyric-‘ oder ‚Visualiservideos‘ – erstellen könnten. Drei Worte, die ich wirklich verachte! In unserem Kreis des Vertrauens habe ich klargestellt, dass wir das Wort ‚Content‘ tunlichst vermeiden sollten, obwohl wir genau diesen schaffen. Wir sind doch keine verdammten Influencer. Was meint ihr? Können wir uns bitte zusammenreißen und statt modernem Onlinevokabular das altmodische Wort ‚Video‘ verwenden? Denn dies ist der Begriff, der das Ergebnis einfach am besten beschreibt. Eine Performance, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben festgestellt, dass ihr – solltet ihr es euch zu Gemüte führen wollen – darin einfach etwas mehr entdecken könnt als in einem Lyricvideo. §1 ist das erste Stück auf The Last Will And Testament. Ein guter Song. Er gefällt mir! Das Video sieht gut aus. So gut es eben geht, wenn fünf mittelalte, leicht verkaterte Typen sich zu etwas bewegen. Gedreht haben wir es während unserer letzten Europatour in einem Birminghamer Industriegebiet. Alle, sprich: Band und Crew, konnten es kaum erwarten, von dort wegzukommen, da wir zum Abendessen einen Tisch in einem schicken örtlichen Curry-Restaurant reserviert hatten. Vielen Dank an Ash Pears und ASH TV, die sich von ihrer professionellen bzw. schnellen Seite gezeigt haben, weshalb die gesamte Angelegenheit letztendlich ein Leichtes für uns war. Leute, ich hoffe, das Resultat bereitet euch Freude!“

Opeths diesjährigem Festivalsommer wird sich der zweite Europa-Abschnitt ihrer The Last Will And Testament-Tour anschließen, gefolgt von neun Auftritten in Australien, Neuseeland und Japan. Ihre aktuellen Termine lauten wie folgt:

04.06.2025 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival

06.06.2025 PL Danzig – Mystic Festival

13.06.2025 UK Derby – Download Festival

25.06.2025 GR Athen – Rockwave Festival

26.06.2025 GR Thessaloniki – Rockwave Festival

28.06.2025 PT Lissabon – Evil Live Open Air

04.07.2025 MT St. Julian’s – Malta Metal Weekend *NEU*

06.07.2025 TR Istanbul – Headbangers Weekend

17.07.2025 FI Laukaa – John Smith Rock Festival

19.07.2025 ES Fuengirola – Sun & Thunder Fest

01.08.2025 NO Bergen – Beyond The Gates

09.08.2025 CZ Jaroměř – Brutal Assault

15.08.2025 NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

The Last Will And Testament – Europatour 2025

w/ Special Guests

29.09.2025 DE Hamburg – Laeiszhalle

30.09.2025 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

01.10.2025 DE Mannheim – Congress Center Rosengarten

02.10.2025 CH Zürich – Komplex 457

04.10.2025 AT Wien – Metal Meeting

06.10.2025 IT Mailand – Alcatraz

07.10.2025 HR Zagreb – Tvornica Kulture

08.10.2025 HU Budapest – Barba Negra

10.10.2025 BG Sofia – Asics Arena

11.10.2025 RO Bukarest – Laminor Arena

14.10.2025 DE Dresden – Alter Schlachthof

The Last Will And Testament – Australien- und Neuseeland-Tour 2025

14.11.2025 NZ Auckland – The Trusts Arena *Hochverlegt*

17.11.2025 AU Sydney – Opera House *Ausverkauft*

18.11.2025 AU Sydney – Opera House *Ausverkauft*

20.11.2025 AU Brisbane – The Fortitude Music Hall

21.11.2025 AU Melbourne – Palais Theatre *Resttickets*

22.11.2025 AU Adelaide – Hindley Street Music Hall

24.11.2025 AU Perth – Astor Theatre *Ausverkauft*

The Last Will And Testament – Japan-Tour 2025

27.11.2025 JP Tokio – EX Theater Roppongi *Neu*

29.11.2025 JP Tokio – EX Theater Roppongi *Neu*