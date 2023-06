Soen: veröffentlichen das Video zur neuen Single „Unbreakable“

Soen haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums Memorial angekündigt, das am 1. September über Silver Lining Music erscheint. Passend dazu präsentieren sie die neue Single Unbreakable inklusive Video, das es hier zu sehen gibt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Unbreakable darf als Absichtserklärung hinsichtlich des neuen Albums verstanden werden, auf dem die Band eine härtere Richtung einschlägt, ohne ihr Gespür für große Melodien zu verlieren.

Gründungsmitglied und Schlagzeuger Martin Lopez erklärt: „Unbreakable is a song about how you limit yourself as a human, by blindly believing in something.“ Sänger und ebenfalls Gründungsmitglied Joel Ekelöf ergänzt: „Politicians and the media paint everything as black or white, entitling you to try to destroy your opponent instead of trying to find common ground. It’s key to be humble and open to different viewpoints to keep growing, Unbreakable feels like a marriage between classic-metal and Soen.“

Das neue Album ist geprägt von einem mächtigen Drive, mit dem sich die Band mit den aktuellen gesellschaftlichen Irrungen auseinandersetzt. Die knackige Riff-Wut verbindet sich dabei mit Soens einzigartiger Mischung aus Progressivität, Aggression und Schönheit.

Memorial steckt voller Melodien, heftiger Gitarren und Rhythmen. Der Opener Sincere beginnt mit unaufhaltsamem Antrieb, während die schiere Wucht des Titelsongs mit einem stabilen Groove versehen ist, der dem vielschichtigen Gesang von Joel Ekelöf Nachdruck verleiht.

Den Abschluss bildet die an Pink Floyd gemahnende Ballade Vitals. Ohne Frage zeigen sich Soen auf Memorial von ihrer bis dato besten Seite. Jahrelang haben sie darauf hingearbeitet, nun präsentieren ihren inspirierenden modernen Hard Rock-Klassiker.

Soen, neben Ekelöf und Lopez bestehen aus Lars Enok Åhlund (Keyboards und Gitarre), Oleksii „Zlatoyar“ Kobel (Bass) und Cody Ford (Lead Gitarre), begeben sich im September auf Europa-Tournee.

Soen live:

22.09.2023 – (DE) Berlin, Kesselhaus

23.09.2023 – (DE) Leipzig, Täubchemthal

27.09.2023 – (CH) Zürich, Komplex 457

28.09.2023 – (DE) München, Backstage Werk

29.09.2023 – (AT) Wien, Simm City

17.10.2023 – (DE) Frankfurt, Batschkapp

20.10.2023 – (DE) Köln, Essigfabrik

22.10.2023 – (DE) Hamburg, Knust

Memorial erscheint am 1. September 2023 über Silver Lining Music. Erhältlich ist das Album als Deluxe CD, 12″ Vinyl in schwarz und unterschiedlichen Farb-Varianten, digital sowie in besonderen Bundles. Vorbestellungen sind hier möglich.

Memorial Tracklist:

1. Sincere

2. Unbreakable

3. Violence

4. Fortress

5. Hollowed (feat. Elisa)

6. Memorial

7. Incendiary

8. Tragedian

9. Icon

10. Vitals

Soen sind:

Joel Ekelöf – Vocals

Martin Lopez – Drums

Lars Enok Åhlund – Keyboards und Gitarre

Cody Ford – Lead Gitarre

Oleksii „Zlatoyar“ Kobel – Bass

Soen online:

Instagram | Facebook | Band Website