Splaindor – Release Me

Artist: Splaindor

Herkunft: Ruhrgebiet, Deutschland

Album: Release Me

Spiellänge: 46:49 Minuten

Genre: Alternative Rock

Release: 13.11.2020

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/splaindor

Bandmitglieder:

Gesang – Eva Schmitz

Gitarre – Andre Leschinsky

Gitarre – Markus Krahn

Bassgitarre – Jörg Much

Schlagzeug – Christoph Ruthenfranz

Tracklist:

The Art Of Letting Go I Don’t Care If I Were Gone Lose It All Release Me I Won’t Back Down Left Labels (Which Band Is Your Boyfriend In) Routine Lose It All – Duet Version feat. Christian Kulike Left – German Version

2017 haben Splaindor ihre Debüt-EP veröffentlicht, und bis heute wären sie an mir vorbeigegangen. Da sie aber am 04.07. den Livestream aus der WeRK°STaDT in Witten eröffnet haben, weiß ich, wen und vor allem, was ich jetzt höre. Im Juli liefen gerade Mix und Mastering für das Full Length-Debütalbum Release Me, das Splaindor nun vor etwas über einem Monat an einem Freitag, den 13.11., veröffentlicht haben. Bei dem Album spielte noch Eric eine der Gitarren, hat aber nach den Aufnahmen die Band aus persönlichen Gründen verlassen und wurde durch Markus ersetzt.

Ich hatte ja schon in meinem Bericht zum Livestream geschrieben, dass Splaindor mit Eva eine richtig gute Sängerin haben. Das kann sie gleich bei dem schön vor sich hin groovenden The Art Of Letting Go beweisen, mit dem das Album im Uptempo startet. Schon hier spielen Splaindor nicht einfach nur ihren Striemel runter, sondern bringen immer mal wieder kleine Schlenker rein, die für noch mehr Abwechslung sorgen. Beim folgenden I Don’t Care wird das Gaspedal ein wenig fester gedrückt, aber es bleibt auch noch Zeit für zwei kleine, schöne Gitarrensoli. Downtempo können Splaindor auch, mit einem großartigen Solo legt If I Were Gone los, und Splaindor haben gleich an die dritte Stelle die erste Ballade gepackt. Für ein klein wenig mehr Volumen sorgt noch ein Keyboard, aber die Zuckergusstüte haben Splaindor Gott sei Dank zu Hause gelassen.

Mit einem fast schon verträumt klingenden Gitarrenspiel legt Lose It All los und legt damit eine falsche Fährte, denn das Teil ist ein richtig geiles Teil Alternative Rock. Als Schlagzeugfan lausche ich mit besonderer Begeisterung, wie Christoph mit stoischer Regelmäßigkeit auf die Toms draufhaut. Und auch hier gibt es ein Gitarrensolo, das sogar einen Tempowechsel übersteht. Cool gemacht! Auf der Straße geht’s jetzt auch weiter, das Gaspedal bleibt durchgedrückt, das Verdeck wird runtergeklappt, und zu Release Me und I Won’t Back Down geht’s zur nächsten Strandparty.

Es wird Zeit für die nächste Ballade, und die kommt dann auch mit Left. Sehr schön, wie sich das Spiel der Leadgitarre um den Gesang von Eva zu schlängeln scheint. Die anderen Instrumente liefern das Fundament, auf dem sich die beiden bewegen können. Beim Lesen des Songtitels Labels (Which Band Is Your Boyfriend In) musste ich ja schon grinsen, und das Grinsen verschwindet auch beim Hören nicht. So oder so ähnlich laufen bestimmt einige Gespräche in der Szene ab. 😀 Coole Uptempo-Nummer mit einer ruhigen Bridge, in der das Gitarrensolo natürlich nicht fehlen darf. Fast schon routiniert, aber immer noch mit sehr viel Spaß, zocken sich Splaindor auch durch Routine, dem die Fünf mächtig Groove verpasst haben.

Zu einem meiner Anspieltipps, nämlich Lose It All gibt es noch die Duett Version. Da wird Eva von Christian Kulike begleitet. Zu dem habe ich im Netz nur die Info gefunden, dass er Sänger der Band Candela aus Köln ist. Der letzte Eintrag auf deren Homepage ist aber aus 2014. Wie auch immer geben die beiden ein klasse Gesangsduo ab. Der letzte Song auf Release Me ist die deutsche Version von Left. Wenn ich so überlege, was manche/r deutschsprachige Sänger/in, die/der in den öffentlich-rechtlichen Radiostationen rauf und runter gespielt wird, für verschwurbelte Texte von sich gibt, haben Splaindor hier aber die Trümpfe in ihrer Hand. Ich bin halt nur kein Balladenfan.