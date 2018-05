The Sidekicks: „Happiness Hours“ am Freitag auf Epitaph/Indigo

THE SIDEKICKS haben mit „Weed Tent“ einen neuen Song mitsamt Musikvideo veröffentlicht. Der Track ist Teil des neuen Albums „Happiness Hours„, welches diesen Freitag (18.05.) via Epitaph/Indigo erscheinen wird.

Happiness Hours“ ist inzwischen das fünfte Studioalbum der SIDEKICKS und in Zusammenarbeit mit John Agnello entstanden, der in der Vergangenheit bereits bei SONIC YOUTH, DINOSAUR JR. und KURT VILE involviert war.

THE SIDEKICKS haben sich 2006 in Cleveland gegründet, wobei sich die Band aus den beiden Sängern und Gitarristen Steve Ciolek und Toby Reif sowie Schlagzeuger Matt Climer und Bassist Ryan Starinsky zusammensetzt. 2007 erschien ihr Debüt „So Long, Soggy Dog„.

