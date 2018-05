Pop Evil: veröffentlichen neue Single „A Crime To Remember“ – und starten Tour mit Cheap Trick und Poison

Pünktlich zum Start ihrer großen USA-Tour als Special Guest der legendären POISON und CHEAP TRICK veröffentlichen die US-Rocker Pop Evil heute ihre neue Single „A Crime To Remember“.

Ein fantastischer Song aus der Feder von Sänger und Bandgründer Leigh Kakaty (Co-Autor: Dave Bassett). „A Crime To Remember“ ist die dritte Single-Auskopplung vom aktuellen Album „Pop Evil“.

Die erste Single „Waking The Lions“ erreichte #1 der offiziellen US Rockradio Charts – und markierte damit bereits die fünfte Nummer 1-Platzierung der Band in den USA!

