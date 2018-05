Schubert In Rock: All Star Projekt bei Pure Steel Records

Schubert In Rock: All Star Projekt bei Pure Steel Records

Heute ist es endlich soweit. Das neueste Signing bei PURE STEEL RECORDS ist unter Dach und Fach. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir Österreichs Nr. 1 in Sachen Hard Rock – NO BROS-Legende Klaus Schubert mit seinem Projekt SCHUBERT IN ROCK– für dessen neuesten Geniestreich „Commander Of Pain“verpflichten konnten.

Rund um die Main- und Liveband SCHUBERT IN ROCK werden zahlreiche bekannte Künstler wie Marc Storace (KROKUS) Don Airey (DEEP PURPLE), Jeff Scott Soto (SONS OF APOLLO, W.E.T, AXEL RUDI PELL, TALISMAN, YNGWIE J. MALMSTEEN), Jennifer Batten (MICHAEL JACKSON, JEFF BECK), Doogie White (RAINBOW, MICHAEL SCHENKER, YNGWIE J. MALMSTEEN, CORNERSTONE), Dan McCafferty (former frontman of NAZARETH), Michael Vescera (OBSESSION, ANIMETAL USA, LOUDNESS, YNGWIE J. MALMSTEEN) etc. auf dem Album zu hören sein.

LINE-UP Hauptband:

Klaus Schubert – guitars

Walt Stuefer – vocals

Bernie Welz – drums

Andy Marberger – bass

Andy J. Brunner – keyboards

https://de-de.facebook.com/SchubertInRock/

Mehr über SCHUBERT IN ROCK

Kommentare

Kommentare