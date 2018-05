Die finnischen melodic Deather SUOTANA werden ihr zweites Studioalbum „Land Of The Ending Time“ am 25. Mai 2018 via REAPER ENTERTAINMENT veröffentlichen.

Den ersten Teil gibt es hier:



Schaut Euch das neue Video zur zweiten Single „Into The Ice“ hier an:



Regie: Marttinen & Saikkonen, Kamera: Tero Saikkonen, Schnitt: Antti Mäki, Josif Serge Produktion: Fernando’s Barrels Entertainment, Cast: Suotana & Enni Ojutkangas

Die Band kommentiert:

“Wir sind extrem stolz und glücklich unser erstes Musik Video zu veröffentlichen. Es wurde am Vietonen See gedreht, welches der ideale Ort war um die Essenz unserer Musik und der kalten,nordischen Winterlandschaft widerzuspiegeln. Bereitet Euch auf eine eisige Reise durch die finnischn Wälder vor und genießt!“

Bestellt »Land Of The Ending Time« jetzt digital vor und erhaltet damit auch „Troutrace & Into The Ice“ als Sofort-Download oder streamt die Songs: www.reapermusic.de/suotana

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Alku

2. Troutrace

3. Sorrowl

4. Into the Ice

5. Thousands of Forests

6. Autumn Awaits

7. Wolfchasers

8. Mission Suicide

9. Land of the Ending Time

Das Lyric-Video zur ersten digitalen Single „Troutrace“ gibt es hier zu sehen:



Den ersten Album Trailer hier: https://www.youtube.com/watch?v=jTdwxFGOL-A

Die „Land Of The Ending Time“ Studio Trailer hier zu sehen:

Studio Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=eZnZMyd52g0

Studio Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=N1QAvO2srk4

Studio Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=n3ii-95RGEE

Studio Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=YEV4Ak55c0Y&feature=youtu.be

SUOTANA sind:

Tuomo Marttinen – Vocals

Ville Rautio – Guitars

Pasi Portaankorva – Guitars

Tommi Neitola – Keyboards

Harri Portimo – Bass

Rauli Juopperi – Drums

SUOTANA online:

https://www.facebook.com/Suotanaband/

