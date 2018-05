Burden Of Gried: veröffentlichen neues Video

BURDEN OF GRIEF haben jüngst ihr neues Album „Eye Of The Storm“ veröffentlicht, das von der Presse und den Fans gute Kritiken einheimste. Das Album wird von einer Video-Trilogie begleitet:

Nun folgt das zweite Video, dieses Mal für den Song „Wolf Moon„. Man kann sich das Video hier ansehen » https://youtu.be/xllKr0KCvtU

Gestern feierte es exklusiv auf der Webseite des RockHard Magazins Premiere. Der Song ist übrigens auch in der Mai-Ausgabe des Magazins (#372) auf der Heft-Compilation namens „Lauschangriff“ zu finden

Beide Videos wurden von Peter Kunz / Rough Shot Productions produziert.

„Eye Of The Storm“ ist BURDEN OF GRIEFs 7. Album und wurde von Kristian Kohlmannslehner gemischt und gemastert. Jan Yrlund (Darkgrove Design) ist für die Gestaltung des Coverartworks verantwortlich. Hier kann man das Album bestellen und streamen » https://massacre.lnk.to/eyeofthestorm

Der dritte und letzte Teil der Video-Trilogie wird demnächst erscheinen.

