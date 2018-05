Vergesst alles, was war und alles, was ihr zu kennen glaubtet, denn nun bricht eine Formation mit einer derart gewaltigen Eruption aus den Weiten des Weltraums empor, die so phänomenal ist, dass es einem den Atem raubt. Unumstritten: FOLLOW THE CIPHER setzen neue Maßstäbe und läuten eine musikalische Ära ein, die diese Welt noch nicht erlebt hat! Ein in sich perfektes Gesamtkonstrukt zeichnet die Kunst der metallischen Schweden-Formation aus, die trotz ihrer stilistischen Vielfalt nahtlos ineinander greift: Erstklassige Musik, umwerfendes Charisma, innovative Konzeption, unvergessliche Live-Präsenz und eine unfassbar begabte Sängerin ergeben ein eindrucksvolles Ganzes, das stimmig bis ins letzte Detail überzeugt.

FOLLOW THE CIPHERs selbstbetiteltes Debütwerk ist vergangenen Freitag via Nuclear Blast erschienen und ab sofort überall erhältlich. Das dazugehörige Cover-Artwork wurde von Chris Rörland (SABATON) gestaltet. Nach ‚Enter The Cipher‘ hat die Band heute einen weiteren Clip von der Bonus-DVD des Werks enthüllt. Seht euch ‚Winterfall‘, aufgenommen beim Masters of Rock 2017 (Vizovice, CZ), auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch?v=Te8wqN_2YrA

»Follow The Cipher« – Tracklist:

01. Enter The Cipher

02. Valkyria

03. My Soldier

04. Winterfall

05. Titan’s Call

06. The Rising

07. A Mind’s Escape

08. Play With Fire

09. I Revive

10. Starlight

11. Carolus Rex

Bonus-DVD

Videos:

01. Valkyria (Musikvideo)

02. Carolus Rex (Musikvideo)

03. A Mind’s Escape (Lyricvideo)

04. The Rising (Lyricvideo)

Liveclips:

05. Enter The Cipher (Live at Masters of Rock, CZ)

06. My Soldier (Live at Masters of Rock, CZ)

07. A Mind’s Escape (Live at Masters of Rock, CZ)

08. Winterfall (Live at Masters of Rock, CZ)

09. I Revive (Live at Masters of Rock, CZ)

10. My Soldier (Live at Falkenberg; w/ Studiosound)

11. Carolus Rex (Live at Sabaton Open Air; w/ Kamerasound)

Specials:

12. Präsentation mit Ken Kängström

13. Bandinterview

Vlogs:

14. Masters Of Rock

15. Sabaton Open Air

16. Blick hinter die Musikvideos

FOLLOW THE CIPHER live:

02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

—

