Velveteen Queen: veröffentlichen neue Single „Too Far Gone“

Too Far Gone ist die dritte Single der aufstrebenden schwedischen Hard-Rock-Band Velveteen Queen aus ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album The Greater Good, das am 18. September über Silver Lining Music erscheint.

Too Far Gone startet mit einem mitreißenden Rock-’n’-Roll-Gitarrenriff und explodiert schließlich in einem monumentalen, hymnischen Refrain. Das dazugehörige Video zeigt die Band in ihrem Element: Sie beherrschen die Bühne, liefern eine kraftvolle Performance ab und verkörpern Energie und Ausstrahlung, die echte Rockstars auszeichnen. Regie bei dem Video führte der renommierte Filmemacher Patric Ullaeus. „Ein selbstbewusster Rock-’n’-Roll-Song unseres kommenden Albums. Ex ihn, gönn ihn dir, trink ihn und merk, dass du Too Far Gone bist“ – Velveteen Queen. Das Video sieht man hier:

Velveteen Queen entwickeln sich rasant zu einem der aufregendsten jungen Acts der modernen Rockszene; sie verbinden die raue Energie, das selbstbewusste Auftreten und die hymnische Kraft klassischer 80er-Jahre-Einflüsse zu einem mutigen, zeitgemäßen Sound. Die fünfköpfige Band stand bereits gemeinsam mit Alice Cooper und Judas Priest auf der Bühne und hat sich längst einen Ruf für explosive Live-Shows, eine unbestreitbare Bühnenpräsenz und eingängige Rocksongs mit hohem Wiedererkennungswert erarbeitet.

Das neue Album The Greater Good kanalisiert über den Umweg Schweden die Attitüde der glorreichen Tage des Sunset Strip – gewürzt mit einer ordentlichen Portion Old-School-Guns-N’-Roses-Spirit sowie Anklängen an Aerosmith, Velvet Revolver und Hanoi Rocks. Dank der Produktion durch den renommierten Sören Andersen besticht das Songwriting von Velveteen Queen durch Direktheit und Vitalität, die einen vom ersten Ton fesselt.

Die auf der Aufnahme eingefangene, hochspannende Energie verspricht, die Bühnen zum Beben zu bringen – Velveteen Queen sind bereit, jede Show in ein Rock-’n’-Roll-Spektakel der Extraklasse zu verwandeln.

Velveteen Queen sind:

Samuel Nilsson – Lead Vocals, Keys

Lukas Axx – Guitar

Noah Mårdh – Guitar

Vilmer Fall – Bass

Isac Borg – Drums