Walkways: veröffentlichen Single/Video „A Devil’s Mist (Fire)“

Gestern hat die Alt-Metal-Band Walkways ihre feurige neue Single A Devil’s Mist (Fire) zusammen mit einem brandneuen Musikvideo vorgestellt. Der Titel ist die letzte Singleauskopplung aus ihrem lang erwarteten dritten Album A Reminder, das noch in diesem Monat, genauer gesagt am 28. August, über Wild Thing Records erscheinen soll.

Als letzte Single schließen Walkways das Kapitel mit A Devil’s Mist (Fire), einer bissigen Reflexion über den Verfall der modernen Menschheit. Der Song setzt sich mit hohlen Fassaden, narzisstischer Selbstverherrlichung und unersättlichem Konsum auseinander, der auf dem Rücken der Unsichtbaren und Ungehörten aufgebaut ist – ausgebeutete Arbeiter, ein ausgebeuteter Planet und vom Aussterben bedrohte Arten. Er entlarvt die Illusion, die unseren Komfort aufrechterhält, und den Preis, der durch Gier und vorsätzliche Ignoranz gezahlt wird.

Über die Kernbotschaft des Songs sagt Sänger Ran Yerushalmi: „Ich glaube, wir stehen am Rande eines selbstverschuldeten Zusammenbruchs. Geblendet von einem luxuriösen Nebel aus Komfort und Genuss warten wir auf Klarheit, anstatt uns für Veränderung zu entscheiden. Doch der Nebel lichtet sich nicht – er entzündet sich. Und wenn das geschieht, wird er zu dem Feuer, das uns gänzlich verschlingt.“

Nach dem internationalen Erfolg ihres zweiten Albums Bleed Out, Heal Out (2019, Nuclear Blast) schlagen Walkways mit ihrem kommenden Album A Reminder ein neues, zutiefst persönliches Kapitel auf. Das Album ist das bislang intimste und eindringlichste Werk der Band – eine Auseinandersetzung mit Rückschlägen und Heilung, Wut und Akzeptanz sowie der stillen Kraft, trotz allem weiterzumachen. Musikalisch bewegt sich A Reminder zwischen brachialer Intensität und fragilen, atmosphärischen Momenten. Grooviger Alternative Metal trifft auf cineastische Klanglandschaften und begleitet Themen wie Trauma, innere Konflikte und persönliche Transformation. Jede Wunde wird dabei zu einer Erinnerung daran, dass Heilung möglich ist.

Sänger Ran Yerushalmi beschreibt die Bedeutung des Albums mit einfachen Worten:

„Ich wünschte, ich hätte dieses Album damals hören können, als ich völlig verzweifelt war und niemanden hatte, an den ich mich klammern konnte.“

Gegründet von Sänger Ran Yerushalmi und Gitarrist Bar Caspi, entwickelten sich Walkways mit dem Einstieg von Gitarrist Yoni Menner zu einer festen Größe der israelischen Alternative-Metal-Szene. Komplettiert durch Bassist Avihai Levy und Schlagzeuger Priel Horesh – bis heute die unveränderte Besetzung der Band – veröffentlichte das Quintett zunächst das gefeierte Independent-Debüt Safe In Sound, bevor mit Bleed Out, Heal Out auf Nuclear Blast der internationale Durchbruch gelang. Seitdem konnten sich Walkways weit über die Grenzen Israels hinaus einen Namen machen.

Die Band tourte ausgiebig durch Europa und Großbritannien und war zuletzt 2024 als Support von Ne Obliviscaris unterwegs. Darüber hinaus standen Walkways bereits mit internationalen Größen wie Avenged Sevenfold, Disturbed, Jinjer, In Flames, Devin Townsend, Memphis May Fire und The Omnific auf der Bühne. Zu den Festival-Highlights der Band zählen unter anderem das Wacken Open Air (2024 bereits zum dritten Mal), Hellfest, Euroblast, Free For All, Reeperbahn Festival, ArtMania und das Tbilisi Jam Fest.

Weitere Neuigkeiten rund um Walkways folgen in Kürze.

A Reminder Tracklist:

1. A Reminder

2. A F**K You, A Thank You

3. A Devil’s Mist (Fire)

4. A Virus. Prove Me Wrong

5. Abiding Stress To Unstress

6. Again & Again & Again

7. Alone Together

8. All For You

9. A Kiss On The Forehead

10. A Programmed Mistake

11. Autonomic Wrath

12. Another Relapse, Another Release

13. A Smile (Soul Deep)