Gåte: veröffentlichen dritte Single „Strandvaskar“ vom kommenden Album „Sigil“

Die norwegische Folk-Rock-Band Gåte veröffentlicht ihre neue Single Strandvaskar, den dritten Song aus ihrem kommenden Album Sigil, das am 25. September 2026 über Season Of Mist erscheint.

Strandvaskar greift einen spezifischen norwegischen Küsten-Aberglauben auf: die Vorstellung, dass ein angespülter Leichnam ordnungsgemäß bestattet werden muss, damit sich das Meer nicht zurückholt, was es verloren hat. Das norwegische Wort selbst bezeichnet den Ertrunkenen und nicht den Finder; das Lied inszeniert einen stillen, offenen Dialog zwischen den beiden – eine lautlose Stimme, die spricht, sowie Augen, die flackern und sich langsam blau färben, während das Meer sich das Seine zurückholt. Der Erzähler fühlt sich zu dem Toten hingezogen und weicht doch zurück – nicht aus Abscheu, sondern aus Angst –, wobei er eher loslässt, als festhalten zu können. Eine Hardangerfiedel trägt den Sog des Liedes unter dem Electric-Folk-Gewand von Gåte.

An der Schnittstelle zwischen nordischer Folk-Tradition und zeitgenössischem Rock verwurzelt, haben Gåte über zwei Jahrzehnte hinweg einen Sound entwickelt, der zugleich archaisch und kraftvoll gegenwärtig wirkt. Die Band schöpft aus jahrhundertealten Balladen, mündlichen Überlieferungen sowie traditionellen Gesangsformen und verwandelt diese Quellen in eine Musik, die körperlich spürbar, emotional unmittelbar und unverkennbar eigenständig ist.

Mehr Informationen zu Gåte und ihrem kommenden Album Sigil findet ihr hier:

Gåte online:

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