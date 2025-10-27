Verlosung: einmal 2 Tickets für das Aviana Konzert am 12.11.2025 in Das Bett in Frankfurt

Time For Metal und Navigator Productions verlosen einmal 2 Tickets für das Thornhill Konzert am 29.10.2025 in Das Bett in Frankfurt.
Bands: Aviana, Diamond Construct, Atena, The Gloom In The Corner
Datum: 12.11.2025
Ort: Das Bett, Frankfurt
Einlass: 18:30 Uhr
Beginn: 19:00 Uhr
Infos und Tickets findet ihr hier: https://bett-club.de/event/aviana-with-special-guests-the-gloom-in-the-corner-diamond-construct-atena/
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 06.11.2025!
Time For Metal und Navigator Productions wünschen allen Teilnehmern viel Glück!
Einsendeschluss
Thursday 6th of November 2025 12:00:00 AM
Teilnahmeformular: