The Mist: veröffentlichen ihre neue Single „The Curse Of Life“ aus dem kommenden Album

Am 7. November 2025 werden die brasilianischen Thrash-Metal-Ikonen The Mist ihr erstes vollständiges Studioalbum seit drei Jahrzehnten veröffentlichen: The Dark Side Of The Soul (An Anatomy Of The Soul). Das Album erscheint über Alma Mater Records, das portugiesische Label, das von Moonspell Frontmann Fernando Ribeiro gegründet wurde.

Nach der bereits veröffentlichten ersten Single (Brain) – Geppetto’s Song präsentieren The Mist nun den kraftvollen Opener des Albums mit dem Titel The Curse Of Life. Seht euch das Video hier an:

Roh, unbarmherzig und angetrieben von messerscharfen Riffs, trifft dieser Track wie ein Vorschlaghammer ins Gesicht. Es ist purer, unverfälschter Thrash, wie er sein sollte: schnell, wütend, roh und gefährlich präzise. Für Fans des Genres ist dieser Song ein Muss: ist ein unverzichtbares Erlebnis, das beweist, dass The Mist nach wie vor Meister ihres Fachs sind!

Mehr Informationen zu The Mist und ihrem kommenden Album The Dark Side Of The Soul (An Anatomy Of The Soul) findet ihr hier:

