Celestielle: kündigen neue EP “Requiem” an

Celestielle ist ein Klangritual, das aus Wut und Heilung entstanden ist. Durch die Verschmelzung von Elementen des Black und Doom Metal mit ätherischen Harmonien und liturgischen Untertönen kanalisiert ihr Sound Mystik und weibliche Stärke in eine Stimme, die sich sowohl uralt als auch jenseitig anfühlt. Celestielle wird mit Künstlern wie Myrkur, Chelsea Wolfe und Lingua Ignota verglichen, neigt jedoch stärker zu dunklen Klängen und webt Geschichten von Rache, Wiedergeburt und heiliger Schwesternschaft. Mit klarem Chorgesang, der sich über rohe, atmosphärische Instrumentals legt, wird ihre Musik zu einem Raum für kollektive Erinnerung, Katharsis und Transformation.

Hier findet Ihr Infos zur EP:

Celestielle wird als Support für die bevorstehende Jubiläumsshow von Third Wave in Rüsselsheim auftreten. Der Gitarrist und Komponist von Third Wave, Julian Hirschmüller, ist zufällig auch der Schlagzeuger von Celestielle! Um ihr Jubiläum zu feiern, haben Third Wave einige Freunde eingeladen, mit ihnen die Bühne zu teilen – darunter auch Celestielle, die im Rahmen ihrer offiziellen Release-Show ihre neue EP in voller Länge präsentieren wird.

Hier bekommt ihr Tickets zur Show: https://www.reservix.de/tickets-third-wave