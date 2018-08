Weak Aside melden sich nun, nach dreijähriger Abstinenz und einem Wechsel an der Gitarre zurück mit Album Nummer drei, das den Titel trägt Forward Into Darkness. Der Name ist Programm, das deutsche Death Metal Flagschiff präsentiert zehn alles niederwalzende, explosive Songs, die dem Hörer das Blut in den Adern gerinnen lässt.

Heute präsentieren uns die Nordlichter mit We’re All Condemned den ersten Song aus Forward Into Darkness. Brutal, blutig, Walze, Zerstörung sind nur einige Worte, die einem dazu einfallen. Viel Spass: https://youtu.be/RZYdlfnaZtc

Forward Into Darkness LP/CD/ltd.Digipak/Digital steht in den Läden ab dem 28.09.2018.

Neben den regulären Versionen gibt es streng limitierte Editionen und Bundles. Order

Kaufe jetzt hier die Downloadversion und zieh Dir gleich We’re All Condemned auf deinen Player.

Forward Into Darkness wurde im Desert Inn Studio aufgenommen und durch Jörg Uken im Soundlodge Studio gemixt und gemastert. Necromaniac Artworks zeichnet sich verantwortlich für das großartige Artwork.

Tracklist:

01. Submerge

02. Until You Died

03. Royal Blood Dethroned

04. We’re All Condemned

05. Contact

06. Violence

07. In The Deep There Is No God

08. Face Down

09. Poison Gas

10. The End

