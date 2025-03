Benthos: veröffentlichen vierte Single und Video „Let Me Plunge“

Die Wartezeit neigt sich dem Ende zu: Die italienische Band Benthos präsentiert mit Let Me Plunge das nächste und letzte Puzzlestück ihres kommenden Albums From Nothing, das am 11. April über InsideOutMusic veröffentlicht wird. Der Song thematisiert Selbstentdeckung und Transzendenz und fängt die intensive Reise ein, sich aus inneren Konflikten zu befreien, und zeigt gleichzeitig den einzigartigen Sound von Benthos. From Nothing wird insgesamt 12 Titel enthalten und ist bereits zur Vorbestellung verfügbar.

Die Band äußert sich zu Let Me Plunge:

„Dieser Track könnte euch überraschen – ein Vorgeschmack auf die Vielfalt des Albums, in dem wir über die schwere Intensität hinausgehen, die ihr von uns erwartet. Mit Let Me Plunge möchten wir euch eine weitere Seite unserer musikalischen Landschaft zeigen; eine emotionale Textur, die From Nothing durchdringt, mit vintage Klängen und bittersüßen Melodien. Der Song drückt den inneren Konflikt aus, der in uns brennt, wenn wir unseren tiefsten Ambitionen nachjagen, den Willen, auf unsere Stimme zu hören und uns ihr hinzugeben.“

From Nothing Tracklist:

It Starts From Nothing Let Me Plunge As a Cordyceps Fossil Recompose The Giant Child Pure Athletic Worms Perpetual Drone Monkeys To Everything It Ends

From Nothing wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• Ltd. CD Digipak

• Standard CD Jewelcase (nur in den USA)

• Ltd. clear-black marbled LP

Die Band teilt ihre Gedanken zum Album:

„Wir haben unser Herz und unsere Seelen in From Nothing gesteckt und sind überglücklich, dass ihr es hören und auf eure eigene Weise damit verbinden könnt. Die Erstellung dieses Albums hat uns ermutigt, mit neuen Klängen zu experimentieren und Risiken einzugehen, die unsere Kreativität auf persönliche neue Höhen getrieben haben. Es war eine wilde Fahrt, und jetzt sind wir endlich bereit, es mit euch zu teilen.“

Weitere Infos zu Benthos könnt ihr hier nachlesen: