Inge & Heinz – Ick Hab Grad Nich Zujehört – Ick Hab Zitronen Jeschnitten

Aus Luckenwalde in Brandenburg dröhnt seit Jahren ein Krach, der auf das Genre Brutal-Hardschlager hört. Inge & Heinz wurden 2004 gegründet und treiben nun seit 21 Jahren ihr Unwesen in der Szene. Ich muss gestehen, mir blieb die Band bis zum neuen Silberling Ick Hab Grad Nich Zujehört – Ick Hab Zitronen Jeschnitten verborgen. Doch manchmal kommt durch Zufall das eine zum anderen, und so landeten die zehn Tracks erstmals vor ein paar Tagen in meinem Player. Als Eigenproduktion servieren Inge & Heinz einen unglaublichen Genremix, der einem nicht jeden Tag über den Weg läuft. Der Brutal-Hardschlager sprintet in Punk-Manier in 30 Minuten durch den Longplayer. Das Artwork ist speziell, eine Zitrone ziert im Zentrum das Bild und lässt sonst noch nicht erahnen, was den Hörer erwarten würde.

Im ersten Durchgang wird man ordentlich durchgeschüttelt. Hinter dem Brutal-Hardschlager versteckt sich ein Bastard aus Rock, Punk, Metal und eben Schlager. Die Texte kann man ohne Probleme dem Punkrock zuordnen. Keine platte Grütze, sondern intelligente Wortspielereien umgarnen den Hörer. Arbeitschutz basiert auf technischen Regeln, um mit viel Charme einen modernen, elektronisch versetzten Track zu erzeugen. Die Beats sind knackig und die Handschrift alles andere als im Mainstream anzusiedeln. Inge & Heinz darf man als Rebellen bezeichnen. Regeln gibt es für diese Formation nicht. Alles, was sich irgendwie reimt, wird verarbeitet und in Kunst verwandelt. Dabei dringen sie bis zu den Fun Metal Heros Knorkator vor, zumindest würde man die eine oder andere Nummern auch Stumpen und Co. zutrauen. Kompromisslos, eigenständig, ohne Rücksicht auf Verluste. Tic Tac Toe werden durch den Kakao gezogen, der Raucherdackel zieht qualmend seine Kreise und der Schnellkomposter lässt die Korken knallen. Bei diesen Songtiteln darf man ruhig mal die Stirn runzeln, das sollte erlaubt sein. Schließlich nehmen sich Buzz Dee und Gitti K. auch nur bedingt ernst. Das Sextett läuft schnell warm und führt durch die süffigen Sequenzen von Haselnuss und Eierlikör. Mondfahrt oder auch Tetrapackrotwein rasieren Punk Attitüde mit einfachen Lyrics, die so verrückt inszeniert werden, dass sie auf Lebenszeit im Ohr bleiben. Körperverletzung geht Hand in Hand mit dem blanken Brandenburger Wahnsinn aus dem Hause Inge & Heinz. Heinz Über Kopf rundet zum Abschuss die Produktion ab, die mich oft ratlos, aber auch angefixt zurücklässt.

