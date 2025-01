Benthos: entfesseln zweite Single „Pure“

Das italienische Metal-Quintett Benthos startet das Jahr mit einem Highlight: Mit Pure veröffentlichen sie die zweite Single ihres kommenden Albums. Das noch unbenannte Album, das im Frühjahr erscheinen soll, wird das zweite Studioalbum der Band sein. Pure zeigt eine neue Seite der Band, ohne jedoch ihre charakteristische Identität zu verlieren. Die Single schafft eine fesselnde Dynamik, indem sie klare Töne, melodische Gitarren und sanfte Vocals, die sich in einen kraftvollen Schrei steigern, miteinander verbindet, dabei bleibt der Song dem leichteren Prog-Sound treu. Lyrisch geht es um das Loslassen von Materialismus und das Streben nach reiner Existenz.

Seht euch das Video zu Pure hier an:

Stream der Single Pure jetzt hier: https://benthos.lnk.to/PureSingle

Die Band sagt über die Single:

„We’re thrilled to share our new single, Pure, which showcases a gentler, sweeter side of our sound—letting the melody shine beyond the chaos. It was a joy to write, and we hope you love listening to it as much as we loved creating it!“

Benthos gaben ihr Signing beim Label InsideOutMusic bereits im November 2024 bekannt, und ihre erste Veröffentlichung, Fossil, wurde in der modernen progressiven Musikszene mit großem Lob und Interesse aufgenommen. Während beide Singles unterschiedliche Stärken der Band aufzeigen, zeichnen sie zusammen ein sehr einzigartiges Klangbild der Band und machen noch neugieriger, was das kommende Album zu bieten hat.

Benthos ist eine experimentelle Progressive-Metal-Band aus Mailand, Italien. Das 2018 gegründete Quintett erlangte Anerkennung in der italienischen Metalszene, als es 2019 in seinem Heimatland für The Contortionist eröffnete. Ihr Debütalbum II, das 2021 veröffentlicht wurde, zeichnet sich durch seine technische Finesse, komplexe Rhythmen und schwere, dynamische Gitarrenarbeit aus, die mit ruhigen, melodischen Zwischenspielen ausgeglichen wird. Benthos‚ Live-Auftritte, die als hypnotisch und chaotisch beschrieben werden, haben sie durch ganz Italien und Europa geführt, einschließlich eines bemerkenswerten Auftritts beim Dissonance Festival in Mailand im Jahr 2023. Während der Arbeit an ihrem zweiten Album unterzeichneten Benthos beim Label InsideOutMusic, was einen wichtigen Meilenstein für die italienische Band darstellt.

Benthos sind:

Gabriele Landillo – Gesang

Gabriele Papagni – Gitarre

Enrico Tripodi – Gitarren

Alberto Fiorani – Bass

Alessandro Tagliani – Schlagzeug

Benthos online:

Website: https://benthos-band.com

Instagram: https://www.instagram.com/benthos_official/

Facebook: https://www.facebook.com/benthosbandofficial