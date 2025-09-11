Feuerwulf: feiern CD-Release beim Feuermond Festival

Der 18. Oktober 2025 steht ganz im Feuermond – dem treffenden Namen des Festivals, den die Band Feuerwulf mit Freunden in der Stadthalle Weismain feiert.

Die sympathischen Jungs und das Mädel, die in der Region rund um Bayreuth schon das eine oder andere Fest mit ihrem Mittelaltersound erfreuten, präsentieren an dem Tag nicht nur ihre neue CD Inferno, nein, es gibt noch Fotosettings, Met-Ausschank, exklusives Merch, super Essen und Getränke und alles auf Spendenbasis!

Und wer was spendet, kann mit seinem Los auch noch was gewinnen!

Die Besucher erwartet ein Abend mit Folk-Rock und Symphonic Metal, bei dem nicht nur Feuerwulf zeigen, was sie auf den (Leier)Kasten haben. Mit im Programm sind noch Habsibald Und Lisa (Mittelalter Coverrock) und Munarheim (Black Symphonic Metal) aus Coburg.

Los geht das Ganze um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Zeitplan:

19:00 Einlass

19:30 Habsibald und Lisa

20:30 Feuerwulf

22:30 Munarheim

Die Band, die magische Geschichten aus fernen Zeiten und magischen Orten erzählt, hat sich auf Gitarren, Geigen, Drehleiern und donnernde Trommeln spezialisiert und will ihr Publikum mit frischem, kraftvollem Mittelalter-Folk-Rock erfreuen. Ihre frechen Lieder und Ohrwurm-Melodien gehen sofort in Fleisch und Blut über und laden zum Tanzen und zum Mitsingen ein.

Jedes Lied von Feuerwulf ist eine Reise in eine andere Welt. Sie werden dich dabei mitnehmen und zugleich verzaubern!