GWAR: kündigen ‚Scumdogs XXX Live‘ an

Um den 30. Jahrestag von Scumdogs Of The Universe gebührend zu feiern, werden euch eure Götter und Gebieter GWAR mit einem Scumdogs XXX Live Livestreaming Konzert beehren, welches von Liquid Death und Metal Injection präsentiert wird.

Dieses einmalige Erlebnis findet am Freitag, den 30. Oktober statt, die Pre-Show beginnt um 6:00PM EST, das eigentliche Konzert um 8:00PM EST. Tickets und VIP-Pakete können unter GWAR.net gebucht werden: lnk.to/scumdogslive. Die Show wird on demand bis zum 15. November verfügbar sein.

Scumdogs XXX Live wird eine vollwertige GWAR Performance bieten und ein Spektakel, wie ihr es noch nie erlebt habt. Eure Götter und Gebieter werden dieses bedeutsame Ereignis gebührend zelebrieren, indem sie durch das gesamte Scumdogs Of The Universe Album pflügen. Werden special guests am Start sein? Selbstverständlich! Verraten wir euch vorab, wer das sein wird? Nein, dass müsst ihr am 30. Oktober schon selbst rausfinden.

Blothar the Berserker: „Wir wollten schon immer ein Konzert ohne Publikum geben. Das Publikum ist ja immer der schlimmste Teil des Ganzen! Nun ja, das und die Tatsache, dass wir ständig von einem Haufen Arschlöchern angegriffen werden, während wir versuchen, durch das Set zu kommen. Mann, ich hoffe, dass keiner dieser old-school Penner auftaucht, um unsere glorreiche Parade zu ruinieren.“

Und vergesst nicht, ihr könnt jetzt mitentscheiden, wen GWAR die nächsten vier Jahre auf der Bühne killen sollen!! Registriert und euch votet dann im November: headcount.org/verify-voter-registration

