Standover: veröffentlichen verheerende neue Single „End You“ vor dem offiziellen Release-Datum ihres Debütalbums

Die neuseeländische Band Standover hat soeben ihre neue Single mit dem Titel End You veröffentlicht, die aus ihrem kommenden Debütalbum …When A Clenched Fist Is No Longer An Option stammt. Das Album wird nächsten Montag, am 9. Juni, über Gutter Prince Cabal erscheinen.

Nach der brutalen Einführung des Lead-Tracks Forever Contempt steigert End You die rohe Aggression und metallische Wut der Band noch weiter. Ein Wirbelsturm aus wuchtigen Riffs, unermüdlichen Blastbeats und gutturalen Vocals trifft wie eine umfassende Kriegserklärung.

Hört euch End You hier an.

Standover haben mit einem Namen, der perfekt zu ihrem unbarmherzigen Sound passt, die Szene betreten: gewalttätig, roh und kompromisslos konfrontativ. Wurzeln im Hardcore, aber angetrieben von der erdrückenden Wucht metallischer Wildheit, liefert die Band einen akustischen Angriff, der einfach nicht zurückweicht.

Die Band setzt sich aus Mitgliedern einiger der schwersten Exporte Neuseelands zusammen, darunter Forced To Submit, Damaged, Demonstrate, Saving Grace und Vicissitude. Standover bringt Jahrzehnte kombinierte Erfahrung und Aggression mit. Das Ergebnis ist ein Sound, der für Chaos geschaffen ist: kraftvolle Riffs, donnernde Tiefen, pulsierende Rhythmen und die Art von gutturaler Wut, die Gebäude zum Einsturz bringen könnte.

Standovers Debütalbum …When A Clenched Fist Is No Longer An Option wurde von Vasely Sapunov produziert, von Sapunov und Troy Kelly aufgenommen und von Francesco Petrelli bearbeitet, gemischt und gemastert. Das Album verspricht, eines der härtesten Underground-Releases des Jahres zu werden.

Die Trackliste zu …When A Clenched Fist Is No Longer An Option findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Standover online:

https://www.facebook.com/standovernzhc

https://www.instagram.com/standovernzhc