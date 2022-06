In Slumber – While We Sleep

Artist: In Slumber

Herkunft: Linz, Österreich

Album: While We Sleep

Spiellänge: 36:18 Minuten

Genre: Melodic Black Metal

Release: 01.07.2022

Label: Anthem Records / Edel

Link: http://war-anthem-records.bandcamp.com

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Bassgitarre – Wolfgang Rothbauer

Schlagzeug – Flo Musil

Tracklist:

Clairvoyance Stillborn Parasomnia The Lake Of Visions Sleep Paralysis Manacle Of Dogma The Demon Whispers Subconscious Scars A Moral Of Strain

Dreizehn Jahre hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich so weit In Slumber veröffentlichen am 1. Juli 2022 ihr neues Werk While We Sleep via Anthem Records. Das ursprünglich fünfköpfige Line-Up hat sich verkleinert und so stehen nur noch Wolfgang Rothbauer und Flo Musil hinter dem Album, aber zu keinem Zeitpunkt drückt dies die Qualität.

Bevor man alles Revenue passieren lässt, erst mal von Anfang an! Clairvoyance gibt dem Hörer einen schönen Eindruck auf das, was einen in den nächsten knappen 40 Minuten erwartet. Man kann definitiv Parallelen sehen und da ist es gleich, als ob man sich Stillborn Rebirth, Scars: Incomplete oder Arcane Divine Subsecies anschaut. Dem Stil sind die Österreicher treu geblieben und Clairvoyance macht dies in den ersten Minuten auch direkt klar. Sauberer Death Metal gepaart mit vielen Melodic Black Metal Elementen schmiegen sich aneinander und God Dethroned und Dark Tranquility Liebhaber werden sich bei diesem Album besonders freuen können.

Parasomnia dagegen ist ein etwas düsteres und ruhigeres Lied, welches die Stimmung nicht drückt, aber kippen lässt. Aggressionen werden vor allem hier textlich verkörpert und musikalisch unterstrichen. Bei dem restlichen Album ist die instrumentale Verkörperung totaler Aggression mehr im Vordergrund. Nichtsdestotrotz schafft Wolfang Rothbauer es immer wieder aufs Neue, die Spannung rauszunehmen, kurz bevor diese den Bogen überspannt. Melodische Einlagen (hier ist es gleich, ob diese von Saiten oder Tasten kommen) massieren jegliche Verspannungen und Spannung raus und man wird vor dem Höhepunkt gebremst – dies fördert die Lust auf mehr und vor allem zwingt es den Hörer an die Boxen.

The Demon Whispers ist mit Abstand das schnellste, zumindest das angriffslustigste Lied. Vorantreibende Riffs und schnelle Fills fördern die Mosherlust und rasiermesserscharfes Geschredder macht die Luft zu einer explodierenden Gefahr. Leider wird diese Gefahr mit einer Gitarreneinlage wieder gebannt, dies ist vor allem bei diesem Lied etwas traurig, aber man merkt, dass die Stimmung gar nicht komplett eskalieren soll – ganz im Gegenteil, die Band möchte gezielt auf die musikalische Raffinesse aufmerksam machen. Den typischen Trend, alles in Schutt und Asche zu legen, umgehen sie zum Teil, gehen anhand dieser Technik ihren komplett eigenen Weg und bleiben diesem auch treu. Die vorangegangenen Alben sind ungefähr dem gleichen Muster gefolgt und dies macht In Slumber zu dem, was sie sind. Eine Band mit einem eigenen Willen, einem eigenen Stil!