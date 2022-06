Seventh Storm: präsentieren Musikvideo zu erster Single ‚Saudade‘

Pünktlich zum Dia de Portugal, steuern Seventh Storm neue Ufer an und ziehen euch in eine stürmische See aus Gothic Metal, Melancholic Hardrock und donnernden Riffs. Nachdem sie erst kürzlich ihr Debütalbum Maledictus für den 12. August ankündigten, präsentiert das Quintett um ex-Moonspell Drummer Mike Gaspar nun endlich die erste Single Saudade.

„Ich wollte einen Song, der zu den Menschen spricht und die Liebe zu unserer alten Kultur zum Ausdruck bringt“, sagt Mike. „Unsere Liebe zu unseren Eltern. Die Erinnerung an diejenigen, die wir verloren haben und so sehr vermissen. Das Gefühl, dass einige Freunde oder Verwandte immer noch an unserer Seite sind, die uns leiten und uns Orientierung geben. Eine Person, an die ich dabei oft gedacht habe, war Peter Steele. Er war ein erstaunlicher Mensch und ein guter Freund. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass er mich manchmal regelrecht dazu drängte, das zu tun, wozu ich letztlich bestimmt war.“ Mike hält inne und lächelt traurig. „Er war auch ein großer Fan der portugiesischen Kultur und natürlich unseres Weins.“

Seht das Video zu der melancholischen Hymne Saudade hier:

Und wer lieber die portugiesische Variante des Songs hören will, hat hier die Gelegenheit: https://youtu.be/6m_hJTssbAA

Maledictus ist im Vorverkauf erhältlich und erscheint am 12. August. Hier könnt ihr das Album in verschiedenen Formaten bestellen: https://seventhstorm.afr.link/maledictusNL

Das Album ist in folgenden Versionen erhältlich:

– 2LP im Gatefold (clear oder blue/white marbled) inkl. gratis Posterbeilage

– Digipak CD

– Download oder stream

– CD-Digi + T-Shirt (exklusiv erhältlich im Atomic Fire Shop)

– Blue/White/Black Marbled Vinyl + T-Shirt (exklusiv erhältlich im Atomic Fire Shop)

– Clear Vinyl + T-Shirt (exklusiv erhältlich im Atomic Fire Shop)

– CD-Digi + Blue/White/Black Marbled Vinyl + T-Shirt + „Eye“ Patch (exklusiv erhältlich im Atomic Fire Shop)

Lest dazu auch: