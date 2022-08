Seventh Storm: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single ‚Gods Of Babylon‘

Das Schiff ist endlich in den Hafen eingelaufen und Seventh Storms erstes Album Maledictus ist ab heute erhältlich. Mit Einflüssen von Bathory über Paradise Lost und Dead Can Dance bis hin zu Van Halen begibt sich die portugiesische Combo um Mike Gaspar auf eine Reise durch die wilden und wundersamen Gewässer der Heavy-Metal-Geschichte. Und obwohl es sich bei Maledictus nicht um ein Konzeptalbum handelt, wird es von einem starken Gefühl aus Schmerz und Wut zusammengehalten, gepaart mit einer starken Hoffnung auf Vergebung – ab heute ist es in verschiedenen Formaten hier erhältlich: https://seventhstorm.afr.link/maledictusPR

Um den Release gebührend zu feiern, veröffentlichen Seventh Storm nun ein Musikvideo zu ihrem bisher härtesten Track, der mit einem traditionellen persischen Intro beginnt und dann mit wütenden Blastbeats zu einem Hard Rock Refrain übergeht – auf zur Huldigung der Gods Of Babylon!

Drummer Mike Gaspar erklärt den Hintergrund des Songs:

„Zu Babylons Zeiten repräsentierten die Götter Gerechtigkeit, Heilung und Mitgefühl. Brachten Segen über die Landwirtschaft, damit die Felder jahrelang gedeihen konnten. All das sind Werte, die wir auch heute noch anbeten sollten. Die Vergangenheit zeigt uns die Auswirkungen von Krieg und Hunger und wie all die früheren Lehren verloren gingen und zerstört wurden mit der Zeit. Doch mit diesem Lied versuchen wir, ein paar dieser Werte zurück zum Leben zu erwecken. Wir sehen in die Zukunft und wieder einmal wird deutlich, wie wichtig Einigkeit unter den Menschen ist. Dieses Video zeigt einen Schnelldurchlauf von allem, was wir für die Erschaffung von Maledictus erlebt haben – kommt mit uns und werdet Teil des Sturms.“

Seht hier das Musikvideo zu Gods Of Babylon mit zahlreichen Behind-The-Scenes-Parts aus den Albumaufnahmen, Foto- und Videoshoots der Band:

Seventh Storm sind:

Mike Gaspar – Schlagzeug

Rez – Gesang

Ben Stockwell – Leadgitarre

Josh Riot – Gitarre

Butch Cid – Bass

