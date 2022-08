Orden Ogan: veröffentlichen neue Single feat. Dynazty Sänger Nils Molin

Nach ihrem letzten Erfolgsalbum Final Days (2021, AFM Records), hat die Power Metal Band Orden Ogan erst kürzlich eine Reihe an brandneuen Single Veröffentlichungen gestartet. Die Songs finden sich auf ihrem kommenden Album, Final Days: Orden Ogan And Friends, ein Tribute an das Album selbst. Zu jedem Track steuern Künstler wie Marta Gabriel (Crystal Viper), Stu Block (Into Eternity), Peavy Wagner (Rage), Andy B. Franck (Brainstorm), Chris Boltendahl (Grave Digger), (Ross The Boss), Elina (Leaves‘ Eyes), Leif Jensen, Ross Thompson (Van Canto), Giaccomo Voli (Rhapsody Of Fire) und Dennis Diehl (Any Given Day) die Vocals bei.

Neben den ersten offiziellen Single-Auskopplungen mit Diehl von Any Given Day, oder Leaves‘ Eyes Sängerin Elina Siirala, reiht sich nun auch Nils Molin der schwedischen Dynazty mit in die hochkarätige Liste an Gast-Sängern ein!

Orden Ogan Sänger Sebastian „Seeb“ Levermann über die Zusammenarbeit mit Molin:

„Wie ihr in Dynazty (und Amaranthe) hören könnt, ist Nils Molin ein phänomenaler Rocksänger und die perfekte Ergänzung für eine „Radio-Single“ wie unserem Track Inferno. Wir freuen uns sehr, ihn auf der Platte zu haben und dem Track zu verleihen. Verrückt, wie eine andere Stimme den Song komplett verändern kann. Ich liebe diese Version!“

Molin fügt hinzu: „Ich freue mich, meinen Labelkollegen von Orden Ogan meine Stimme zu leihen und ihrem Track Inferno meinen eigenen Spin zu verpassen – Viel Spaß beim Hören!“

Hört die brandneue Version von Inferno, feat. Nils Molin von Dynazty, ab sofort hier:

Die Originalversion des Songs mit Seeb findet sich auf dem letzten Orden Ogan Album Final Days wieder, welches im März 2021 über AFM Records erschienen ist. Das erneut vom charismatischen Sänger produzierte Album entpuppte sich als wahrer Paukenschlag und zeigt, dass die Sauerländer zu den besten Songwritern im Heavy Metal zählen: Final Days vereint Finesse mit fetten Riffs, clevere Arrangements mit grandiosen Melodien. Auch nach dem x-ten Durchgang entdeckt man immer wieder Neues, und das alles verpackt in eine überlebensgroße Produktion.

Final Days: Orden Ogan And Friends erscheint am 21. Oktober 2022 über AFM Records, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Tracklist:

01. December (new Track!)

02. Heart Of The Android ft. Peavy Wagner (Rage)

03. In The Dawn Of The Android ft. Ross Thompson (Van Canto) & Frank Beck (Gamma Ray)

04. Inferno ft. Nils Molin (Dynazty, Amaranthe)

05. Let The Fire Rain ft. Stu Block (Iced Earth, Annihilator)

06. Interstellar ft. Andy B. Franck (Brainstorm)

07. Alone In The Dark ft. Chris Boltendahl (Grave Digger) & Marta Gabriel (Crystal Viper)

08. Black Hole ft. Leif Jensen (Dew Scented)

09. Absolution For Our Final Days ft. Elina Siirala (Leaves‘ Eyes)

10. Hollow Ft. Marc Lopes (Ross The Boss)

11. It Is Over Ft. Dennis Diehl (Any Given Day)

12. Fields Of Sorrow (Orchestral Version)

Orden Ogan live:

17. – 20.08.22 (DE ) Dinkelsbühl / Summer Breeze

21.08.22 (CH) Rock The Lakes / Vallamund

27.08.22 (PT) Pindelo Dos Milagres / Milagre Metaleiro Open Air

12.11.22. (DE) Andernach / JUZ

10.12.22 (DE) Karlsruhe / Knock Out Festival

06.05.23 (DE) Braunschweig / Rock In Rautheim

Orden Ogan sind:

Seeb Levermann – Gesang

Nils Löffler – Gitarre

Patrick Sperling – Gitarre

Steven Wussow – Bass

Dirk Meyer-Berhorn – Drums

