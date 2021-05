Paul Gilbert: mit Videopremiere zum Titeltrack seines 16. Soloalbum ‘Werewolves Of Portland’

Gitarrenvirtuose Paul Gilbert wird am 4. Juni 2021 sein brandneues und nunmehr 16. Studio Album Werewolves Of Portland auf The Players Club (Steve Lukather, Robby Krieger, Michael Landau, Tommy Emmanuel) veröffentlichen. Vorab erscheint nun die Videopremiere zum Titeltrack des Album, hier zu sehen…

Video Premiere Werewolves Of Portland:

Zum Track/ Video gibt es folgendes Statement von Paul:

„My song Werewolves Of Portland is actually two songs, put together. The first song is based on a short lyric, „I’ve got to look out for the werewolves… I’ll take a deep breath… ah-woooooooo!“ which allows me to play some dramatic slide guitar. The second song was originally titled Dad Metal. It’s full of fast guitar riffs, percussive picking, and modulating dominant sus4 arpeggios. This section is very „busy“ musically, so I was happy to join it with the sustaining „ah-whooooo“ howling part for contrast.

I played a melodic blues guitar solo, with some jazz chord changes in the middle, to let the song breathe even more. For the video, I brought the idea of „Dad Metal“ to life by having my 6-year-old son, Marlon, play guitar, drums, and dance together with me. Marlon brought great energy (and mischief, in general) to the video, and I tried my best to keep up with him. I’ll admit that my legs were sore for about two weeks after the shoot. Dancing is hard! Of course, we stayed true to the Werewolves theme by wearing wolf masks and tails, and doing plenty of howling.

I decided to play my Ibanez double neck guitar for the silhouette sections of the video, and Ibanez built a matching double neck (in two days!) for my son to use. He could barely lift it, but he tried his best! (It’s an awesome guitar, that I plan on using myself, at least until he’s old enough to play it.) Since I played all the instruments on the recording of the song, I also wanted to play some drums in the video. I didn’t own a drum set, so it gave me a good excuse to buy a small kit, which I now use for jamming in my studio. I’m thinking that the wolf masks and tails will come in handy around Halloween.

Mostly, I’m happy that I could make a video of my „Boy Wolf“ and me rocking out and having the best time. Ah-wooooooo!!!“

Mit Werewolves Of Portland steht Paul Gilberts 16. Solo-Studioalbum in den Startlöchern. Und wieder mal legt Gilbert die Messlatte ganz schön hoch. „Die Arbeit zum Album sollte bereits im Frühjahr 2020 beginnen“, erklärt Paul. „Ich hatte das Studio gebucht, und die Musiker waren auch bereit. Und dann brach die Welt buchstäblich zusammen, und ich musste erstmal alles auf Eis legen. Es war schwer, meine Leidenschaft für ‚Live‘-Aufnahmen im Studio loszulassen, aber ich musste über andere Möglichkeiten nachdenken, da sich der Stillstand immer weiter hinzog. Üblicherweise lasse ich mich beim Aufnahmeprozess inspirieren, also musste ich einen neuen Weg finden um das zu erreichen.“

Gilberts Lösung war einfach, aber effektiv und erlaubte es ihm außerdem, seine große instrumentale Fingerfertigkeit zum Ausdruck zu bringen.

„Ich habe etwa sechs Monate gebraucht, um auf die Idee zu kommen, aber schließlich kam mir in den Sinn, dass ich alle Instrumente selbst spielen könnte. Ich habe es immer geliebt, Schlagzeug zu spielen, und ich kann Bass und Keyboards gut genug spielen, um den Job zu erledigen.“

Über den ersten Song, der nun vorab veröffentlicht wird sagt Gilbert: „Die meisten meiner Titel stammen von den Texten, die ich schreibe, um eine Melodie in Gang zu bringen. Ich habe die Texte sogar in den Linernotes des Albums abgedruckt, so dass man ‚mitlesen‘ kann, während man die Musik hört. Argument About Pie ist einer meiner Favoriten. Dieser Text entstand aus meinen Erfahrungen vor dem Lockdown, als ich in meinem örtlichen Kuchenladen ein Stück Erdbeer-Rhabarber Kuchen kaufen wollte. Inmitten all der Angst, die sich in Portland zusammenbraute, war der Kuchenladen ein Ort, an dem jeder glücklich und in Frieden war. Kuchen zu essen schien etwas zu sein, worauf sich alle einigen konnten. Da mein Geist die Angewohnheit hat, nach Gegensätzen zu suchen, begann ich mich zu fragen, was die Leute wohl gegen das Essen von Kuchen haben könnten.“

Videolink Argument About Pie: https://youtu.be/MsC4KjMQVOw

Wenn es ums Schreiben geht, verrät Gilbert, dass es überraschenderweise nicht die Gitarre ist, die den Anstoß gibt.

„Meistens schreibe ich, indem ich singe, auch wenn das Endergebnis eine Gitarre ist. Ich benutze die Texte, um mir eine Struktur zu geben, an die ich die Noten hängen kann. Sobald die Melodie lang genug ist, um etwas Leben in sich zu haben, kann mein musikalischer Instinkt das Ruder übernehmen. Oft kann ich den Song beenden, ohne weitere Worte zu brauchen. Aber wenn ich nicht weiterkomme, bringen mich die Lyrics immer wieder in Schwung.“

Aufgenommen wurde im Opal Studio in Portland gemeinsam mit Co-Produzent und Engineer Kevin Hahn und Gilbert brachte einige seiner Lieblingsgitarren mit für die Aufnahmen: „Hauptsächlich hab ich auf meiner Ibanez Fireman gespielt. In letzter Zeit habe ich aber auch angefangen alte Ibanez Gitarren zu sammeln. Ich habe einige Modelle aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren mit ins Studio genommen. Dazu gehören die Ibanez Artist, Roadstar II und Ghostrider. Auch eine von mir modifizierte Epiphone Olympic aus den 60ern kam zum Einsatz. Die Olympic hab ich in den Anfängen von Racer X gespielt, also war es ganz lustig, eine Gitarre zu haben, die mich an meinen frühen Shredder-Stil erinnerte.“

Die Inspiration für den Albumtitel kommt vom Warren Zevon Klassiker Werewolves Of London. “Ich lebe in Portland und dachte, es wäre witzig, den Namen meiner viel weniger bekannten Stadt zu ersetzen. Meine ursprüngliche Idee für die Werewolves waren nur die Jungs in meiner Band und ich. Wenn wir Musik machen, ist das unsere Version von ‚den Mond anheulen‘.”

Erstes Gehör fand er mit den viel respektierten Racer X. Der Durchbruch kam mit der Band Mr. Big, die er 1988 mitbegründete. Mit vier Studioalben feierte das Quartett kommerziellen Erfolg, der 1992 mit dem Single Hit To Be With You gipfelte. 1999 verließ Paul die Band wieder und reformierte Racer X, um mit ihnen drei weitere Alben zu veröffentlichen. Parallel startete er eine bemerkenswerte Solokarriere, die bis heute 15 gefeierte Alben hervorgebracht hat. Sein außerordentliches Talent wurde in der Vergangenheit auch gerne von Kollegen wie Glenn Hughes oder Todd Rundgren genutzt. Er tourte mit Joe Satriani und John Petrucci als G3 und auch mit Richie Kotzen und George Lynch als Guitar Generation.

„Insgesamt bin ich nicht Musiker geworden“, so Gilbert, „um jemandem meine Ideen, Beschwerden oder Philosophien entgegenzuschreien. Ich liebe Musik wegen der Musik. Daher liebe ich meine Methode, meine inneren Tiraden als Gerüst zu verwenden, um Melodien zu bauen. Dieses Gerüst kann dann weggezogen werden, um reine emotionale Musik zu enthüllen. Das funktioniert perfekt für mich, und hoffentlich auch für meine Zuhörer. Ich muss in der Lage sein, das Aussehen und den Klang meines Griffbretts gut genug zu visualisieren, um in meinem Kopf genau zu spielen. Es ist fast wie eine echte Luftgitarre! Wenn ich dann tatsächlich loslege, um die Musik zu spielen, habe ich eine gute Chance, dass meine melodischen Absichten in Erfüllung gehen. Und das ist so ziemlich das beste Gefühl auf der Welt.“

Mehr Infos unter:

www.paulgilbert.com/

www.facebook.com/paulgilbertmusic/