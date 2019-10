Z7 News: Gewinnspiel, Bevorstehende Konzerte und Up In Smoke Festival, 3.-5. Oktober

Es ist DAS Heavy-Rock-Doom-Psych-Stoner Festival: Up In Smoke! Drei Tage, zwei Bühnen und die Möglichkeit, im Z7 zu übernachten. Die 7. Ausgabe findet am 3.-5. Oktober 2019 statt.

Der Zeitplan steht nun fest:

Donnerstag

18.00-18.30 – Side Stage – Firebreather

18.40-19.25 – Main Stage – Black Rainbows

19.35-20.25 – Side Stage – Monolord

20.35-21.50 – Main Stage – Colour Haze

22.00-22.50 – Side Stage – Eyehategod

23.00-00.30 – Main Stage – Truckfighters

Freitag

14.30-15.10 – Side Stage – E-L-R

15.20-16.00 – Main Stage – No Mute

16.10-16.50 – Side Stage – The Hathors

17.00-17.45 – Main Stage – The Great Machine

18.00-18.50 – Side Stage – Samavayo

19.00-19.50 – Main Stage – The Devil & The Almighty Blues

20.00-20.50 – Side Stage – The Machine

21.00-22.00 – Main Stage – Mantar

22.10-23.00 – Side Stage – Dopelord

23.10-00.30 – Main Stage – Amenra

Samstag

14.30-15.15 – Side Stage – Lord Kesseli & The Drums

15.25-16.10 – Main Stage – Steak

16.20-17.05 – Side Stage – Lo Pan

17.15-18.00 – Main Stage – Elephant Tree

18.10-19.00 – Side Stage – Nebula

19.10-20.00 – Main Stage – Church Of Misery

20.10-21.00 – Side Stage – Greenleaf

21.10-22.05 – Main Stage – My Sleeping Karma

22.15-23.05 – Side Stage – Lowrider

23.15-00.30 – Main Stage – Stoned Jesus

Festival- und Sleepover-Tickets

3-Day-Tickets

Thursday-Tickets

Friday-Tickets

Saturday-Tickets

Gewinnspiel

Was ist an der Heavy Metal Szene eigentlich so besonders? Für uns steht fest: Nebst dem affengeilen Sound (wer steht nicht auf krachende Beats und kreischende Gitarren?), sind es vor allem die Menschen, die den Unterschied machen! Eine Szene in der Freundschaften, Zusammenhalt und Spaß ganz oben stehen. So haben auch wir vom Z7 über die Jahre unsere Freundschaften geschlossen… zum Beispiel mit der Good News Productions (Bussi an euch Lieben 😘).

Für jedes der ACHT Good News Konzerte verlosen wir je 1×2 Tickets. Zur Auswahl stehen:

Machine Head, 22.10.19, Komplex 457 Zürich

Airbourne, 31.10.19, Komplex 457 Zürich

Eluveitie und Lacuna Coil, 07.11.19, Komplex 457 Zürich

Opeth 10.11.19, Volkshaus Zürich

Doro, 12.11.19, Komplex 457 Zürich

Amon Amarth mit Arch Enemy und Hypocrisy, 19.11.19, Samsung Hall Zürich

Max & Iggor Cavalera, 27.11.19, Komplex 457 Zürich

Powerwolf und Gloryhammer, 07.12.19, Bernexpo. Bern

Um mitzumachen, schreibe uns an info@z-7.ch, für welches dieser Konzerte (NUR EINES AUSWÄHLEN 😊) du gerne Tickets gewinnen möchtest. Ausgelost und benachrichtigt wird am Freitag, 04.10.19.

Wir wünschen euch viel Glück, liebe Freunde!

Demnächst

Paul Gilbert

Perfekte Technik und ungebremste Spielfreude

Gitarren-Pionier. Classic-Rock-Purist. Engagierter Musikpädagoge. All diese Titel passen zu Paul Gilbert. Mit 18 Jahren war er der jüngste Instruktor am renommierten Musik-Institut GIT in Hollywood, mit 19 stürmte er die Musikszene mit der Shred-Metalband Racer X und spielte anschliessend mit Mr. Big in den großen Arenen dieser Welt. Mit seinem aktuellen Soloalbum Behold Electric Guitar präsentiert er als Solokünstler seinem Publikum einmal mehr die perfekte Kombination aus höchst akkurater Technik, ungebremster Spielfreude und unglaublichem Rock-Instinkt.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Dienstag, 8. Oktober 2019

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Demnächst

Winterstorm

Sturm über Pratteln

Wenn sich Elemente aus Power-, Viking-, Folk- und Mittelalter- mit grandiosem Epic-Metal verbinden, dann sind Winterstorm am Werk. Die Formation aus Bayreuth hat sich in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt und liefert heute eine explosive Mischung, bei der Fans von jung bis alt auf ihre Kosten kommen. Zur Zeit arbeiten die Musiker an einem neuen Album, das alles bisher Dagewesene bei weitem übertreffen soll. Zieht euch warm an, wenn der Wintersturm über Pratteln hinweg fegt!

Special Guest: Evertale

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 12. Oktober 2019

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Demnächst

Omnium Gatherum

Brennende Kälte

Seit dem Release ihrer EP Steal The Light im Jahr 2002 bieten Omnium Gatherum finnische Kälte im progressiven Todesblei-Gewand auf höchstem Niveau. Zu den herausstechenden Qualitäten der Band zählen packende Melodien, verwegene Death Metal Brutalität und originelle, ideenreiche Progressive-Passagen. Im Oktober kommt das Sextett auf seiner The Burning Cold Continues…-Tour nach Pratteln. Im Vorprogramm heizen die schwedischen Kollegen von In Mourning und die Dänen Heidra die Stimmung an. Dieser skandinavische Abend ist ein Muss für jeden Fan von dunklen und aggressiven Klangwelten.

Special Guest: In Mourning, Heidra

Location: Z7, Pratteln

Datum: Dienstag, 15. Oktober 2019

Beginn: 19.30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Neu Bestätigt

Stiller Has

Bittersüss sind die Mundart-Verse, in denen Endo Anaconda der Gesellschaft ganz in Tradition der Brüder Grimm seinen Zerrspiegel vorhält. Erzählen mit düsterer Wucht, aber auch mit Selbstironie und nuancierter Poesie vom Leben in einer komplizierten Welt, handeln von den Facetten des Lebens, die er samt ihren Schattenseiten nicht nur aus Büchern kennt. Wie die Neue Zürcher Zeitung einmal schrieb, «Endo Anaconda beschreibt und besingt die Befindlichkeit in der Schweiz wie niemand sonst». Mag die Realität hart und desillusionierend sein, der venusbergerfahrene Troubadour bleibt unbeugsam: «Man muss glauben, dass es etwas Gutes im Menschen gibt. Man muss.», und pocht bar jeder Ironie auf das Argument des Herzens: «Die Liebe ist der einzige Ausweg».

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 9. Mai 2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Neu Bestätigt

Lordi

Monster Metal aus Helsinki

Am 26. Juli 2019 wurde die neue Lordi-Konzert-DVD Recordead Live – Sextourcism in Z7 veröffentlicht. Das in unserem Rocktempel aufgezeichnete Konzert-Spektakel zeigt Mr. Lordi und seine Band in absoluter Topform und ist gespickt mit unzähligen Hits und Hymnen der kultigen Monster-Truppe. Im Frühjahr 2020 kommen die Finnen mit ihrem zehnten Album und einem neuen Bassisten anlässlich der Killectour 2020 zurück nach Pratteln, um den Fans einmal mehr ein kleines bisschen Horrorschau zu bieten.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Donnerstag, 26. März 2020

Beginn: 19.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung