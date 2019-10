Rock Center Bremerhaven: Kommende Veranstaltungen

2.Oktober: „Wally-4-ever Party“, Einlass 21Uhr, Eintritt frei

4.Oktober: „Strange Friends“

„Laut & Echt“ unter diesem Motto sind Strange Friends am 4. Oktober anlässlich ihres 10jährigen Bühnenjubiläums im Rockcenter Bremerhaven live zu erleben.

Durch Ihre gemeinsame Leidenschaft zum Classic Rock haben sich die Musiker 2009 formiert und seitdem bei zahlreichen Auftritten in die Herzen ihrer Fans gespielt. Starke Rocksongs und gefühlvolle Balladen mit eigenen Interpretationen von AC/DC bis ZZ Top stehen auf dem Programm. Als Special-Guest haben die Bremerhavener Jungs bei einigen Songs wieder Nici Polixa dabei, die als Frontfrau der Band Motorplanet bekannt ist. Auch auf weitere Überraschungsgäste aus der Bremerhavener Musikszene dürfen sich die Gäste freuen.

Einlass für dieses Event ist um 19 Uhr, Tickets sind für 8 € an der Abendkasse erhältlich.

5.Oktober: „Hardcore never dies“… RASSISMUS Ist ein leidiges Thema uns aber Tag für Tag begegnet (TV, Politik, Bahn, Straße uvm.) und dies darf nicht sein.

Zeigt RASSISMUS dem Mittelfinger!

Line-Up

Cleaver Finn

MUDHEAD

Keiler

Fight Against Monuments

Rising Insane

Einlass: 18Uhr

11.Oktober: „The Muschels“, 10 Jahre auf der Suche nach der Perle der verlorenen Muschel.

The Muschels ist eine verwegene Band, die auf ihrer Kaperfahrt durch die Welt der Seemannslieder keine Gefangenen macht. Deep Purple rocken auf dem Hamborger Veermaster, Trunkenbolde hissen die Piratenflagge, und auf der Reeperbahn liegt Reggae in der Luft.

The Muschels stammen aus Nordenham und Bremerhaven und spielen Shantyrock – frech, anders und immer mit einer Handbreit Wasser unter dem Kiel. Anker lichten, klar zum Entern … und das Meer rockt sein Lied!!!

(Auf turbulente Fechtkämpfe mit schweren Säbeln und Rauch aus Schwarzpulverkanonen verzichten wir.)

Beginn: 20 Uhr

Einlass: 19 Uhr

Eintritt: 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse

12.Oktober: „Spiral Drive“,

Strudelnde Trips & schmutzige Riffs: Spiral Drive spielen Space Rock mit geradezu hypnotischer Sogwirkung. Das Mannheimer Projekt um den Österreichischen Songwriter und Produzenten Raphael Neikes zeigt wie schillernd psychedelische Musik 2019 klingen kann.

Dass die Songs bei Konzerten eine unvergleichliche Wucht entwickeln, kann man auf Youtube bereits deutlich erahnen: Dort findet man seit Anfang 2018 die in Eigenregie entstandene Space Pirates Session. Der Beweis dafür, dass sich Eingängigkeit und experimenteller Charakter keineswegs ausschließen müssen – und dass psychedelische Rockmusik weder langatmig, noch nach Retro klingen muss. Am 20. September 2019 erscheint das Debut Album Unity, mit welchem die Band ab 27.09.19 durch den deutschsprachigen Raum auf Tour ist.

Einlass:19Uhr VVK 5€/AK: 7€

19.Oktober „Hammerkonzert mit Shiloblaengare und StayHungry“!

Shiloblaengare wird euch Rock/Hardrock, Classic Rock, Metal Cover + ein paar eigene Songs, u. a. von der aktuellen CD Northern Lights und der kommenden CD um die Ohren hauen. Shiloblaengare ist seit Jahren in vielen Clubs und Festivals in Nordeutschland unterwegs, auch in Schweden, Gotland und Stockholm, haben sie gerockt! Shiloblaengare: Ralf „Rallifix“ Lange: Lead Vocals, Bass Thommi „Rick“ Karweitsson: Guitar, Harp, Back Vocals, Vocals Svensson: Drums Slide Guitar Steve: Guitar, Back Vocals Biggi Karweitsson: Back Vocals, Lead Vocals, Percussion, Harp. StayHungry wird euch Hardrock und Metal Cover vom Feinsten um die Ohren hauen. Diese Band, bestehend aus Musikern, die seit vielen Jahren die Hardrock und Metalscene zum Kochen bringt! Wir freuen uns auf euch, wenn wir gemeinsam das Rock Center Bremerhaven zum Beben bringen!

Eintritt: 10 €VVK/ 12 € AK

30.Oktober – 2.November Halloween Festival

Alle Tickets bekommt ihr wie gewohnt bei:

Hörgeräte Menge – Langener Landstraße 273 – Bremerhaven

Cashmir – Bismarckstr. 53 – Bremerhaven

vom FASS Bremerhaven – Bgm.-Smidt-Str. 13 – Bremerhaven

Rock Center Bremerhaven – Moltkestr. 13 – Bremerhaven