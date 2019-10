In For The Kill: Dritte Single & Musikvideo veröffentlicht

In For The Kill wurde 2013 gegründet und zählt heute zu den mächtigsten asiatischen Newcomern. Am 4. Oktober 2019 wird die Band ihr selbsternanntes Debütalbum In For The Kill über Reaper Entertainment veröffentlichen.

Heute präsentiert sie ihre dritte digitale Single Born to be a Killer.

Das offizielle Video gibt es hier zu sehen:

Die Single ist ab sofort auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar.

Das offizielle Musikvideo zur ersten Single Chaos gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/Na-d3QRUzes

Das Lyric-Video zur zweiten Single Berserk Song hier: https://www.youtube.com/watch?v=U9vX8q511B4

Das Band sagt:

„Hallo Leute in Europa!

Wir möchten, dass ihr wisst, dass japanische Bands harte und starke Metal-Sounds spielen können.

Und unser wahrer Traum ist es, in Europa zu spielen!

Lasst uns eines Tages in eurem Land zusammen trinken.

Kanpai!

IN FOR THE KILL aus Japan“.

In For The Kill kann hier vorbestellt werden: www.reapermusic.de/in-for-the-kill-in-for-the-kill

Track List:

01. Chaos

02. Serpent From Hell

03. Berserk Song

04. Buried Alive

05. I Am A Stranger

06. Asphalt Mountain

07. Spit Out The Bait

08. War Comes

09. Born To Be A Killer

10. Nucleus

11. In For The Kill

Europe Bonus Tracks:

12. Serpent From Hell (Live)

13. I am a Stranger (Live)

Produced by Fuyuhiko Inui and Akira Sugiuchi

Co-produced by In For The Kill

Mixed by Fuyuhiko Inui

Mastered by Takahiro Hashimoto (g/ Inhale)

Artwork by Nurgeslag (Rotting Christ, Batushka, Balfor, Nordwitch, etc.)



In For The Kill online:

https://www.iftkjp.com/

https://www.facebook.com/inforthekilljapan/