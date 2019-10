BYH!!!-Newsletter: Neue Bandbestätigung – Crazy X-Mas – Rock Of Ages

Hallo Freunde,

nach der nackenbrechenden Bestätigung von Benediction, die erwartungsgemäß alle Freunde des gepflegten Gebolzes begeistert hat, legen wir heute mit etwas Melodischem nach. Der Billing-Neuzugang des Tages kommt aus der Schweiz, war schon sehr lange nicht mehr in Balingen zu Gast und begeht 2020 doch tatsächlich das gleiche runde Jubiläum wie wir. Warum also nicht gemeinsam Geburtstag feiern? Genau das dachten wir uns auch :).

Wenn von Schweizer Rock-Größen die Rede ist, fällt ein Name ganz gewiss: Shakra. Die Berner, die schon als Ruckus erste Bühnenerfahrung sammelten, haben sich im Laufe ihrer Karriere immer weiter emporgearbeitet. Ihr Erfolgsalbum Infected markierte 2007 den ganz großen Durchbruch, mit dem die Band in puncto Popularitätsgrad endgültig zu ihren Landsmännern Krokus und Gotthard aufschließen konnte. Seither knackte jede Shakra-Veröffentlichung die Top 10 der eidgenössischen Charts, und auch in deutschen Gefilden gilt das Quintett längst als eine der ersten Adressen in Sachen melodischer Hard Rock mit Drive und Hit-Appeal.

Seit Mark Fox wieder am Mikrofonposten weilt, sind obendrein noch zwei ausgesprochen starke Alben erschienen, und mit Mad World ist für den Februar 2020 ein weiteres Highlight angekündigt. Gleichzeitig steht ein großes Jubiläum an: Wie wir sind Shakra nun seit zweieinhalb Dekaden aktiv, und die Jungs lassen es anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Band natürlich ordentlich krachen.

Allerlei gute Gründe also, Shakra endlich wieder nach Balingen und zu unserer Geburtstagsparty einzuladen, bei der wir alle gemeinsam feiern werden!

Aufgepasst: Bis Ende Oktober könnt Ihr die verbliebenen Bang Your Head!!!-T-Shirts 2019 aus 100% Baumwolle zum Schnäppchenpreis ergattern!

Wir haben alle T-Shirts mit den Merch-Motiven des zurückliegenden Sommers im Preis um satte 25% gesenkt, und Ihr könnt in unserem Shop zuschlagen! Das Angebot gilt natürlich nur, solange der jeweilige Vorrat an Größen reicht. Hier geht es zu den Shirt-Aktions-Artikeln…

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Hardcore Superstar

Tankard * Unleashed * Kissin‘ Dynamite

Benediction * Riot V * Shakra * Rage

Memoriam *Leatherwolf * Heathen * Skull Fist

Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo



Viele weitere kommen noch hinzu.



Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich. Bis zum 30. September 2019 gibt es sie im Frühbucherpaket zum Preis von 119,- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) mit exklusivem Gratis-Shirt (100% Baumwolle, Abbildung unten) und dem Bang Your Head!!! Jahresplaner.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Am 07. Dezember 2019 ist in der volksbank*messe Balingen

abermals „Crazy X-Mas“ angesagt!

Folgende Bands sind schon bestätigt:

Destruction

Rage

Bloodbound

Final Breath



Zwei weitere Acts kommen noch hinzu.

Die Tickets für den lautstarken Samstag in der Adventszeit 2019 sind ab sofort zum Preis von 49,- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) hier im Shop erhältlich.

Die Weihnachtsfeiertickets sind limitiert auf 2500 Stück. Auch die beliebten VIP-Pakete fürs noch außergewöhnlichere Eventerlebnis gibt es erneut: Diese sind limitiert auf 30 Stück.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 02. August 2020

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar

Erste Bandbestätigungen folgen in Kürze.

Tickets sind bereits in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.dezum Frühbucherpreis von 119.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr erhältlich.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

Wichtige Hinweise:



* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.